拚疫後觀光 台菲韓簽意向書推亞洲跳島郵輪聯盟

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部拚疫後郵輪觀光，航港局推動籌組「亞洲跳島郵輪聯盟」（AACA），今天與菲律賓海事單位、韓國國際郵輪研究所簽署意向書，盼吸引國際郵輪以亞洲島嶼為靠泊目的地。

航港局長葉協隆表示，2年多前航港局促成探索夢幻號來台跳島，成為亞洲第一、全球第二郵輪復航，因東亞國家共同的優勢和特色就是都擁有豐富多元的島嶼觀光資源，所以台灣發展郵輪應思考跳脫框架，結合鄰近國家共同推動跳島郵輪，讓更多國際郵輪以亞洲島嶼為目的地。

葉協隆與菲律賓海事產業署長法比（Hernani N.Fabia）、韓國國際郵輪研究所院長林福順、台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬共同簽署「亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）合作意向書」，日本三井客船代表、雄獅旅行社董事長王文傑及金門、馬祖、澎湖等離島代表到場觀禮。

葉協隆說，雖然日本還未加入聯盟，但也已積極評估，盼未來有更多國家加入聯盟，讓亞洲跳島郵輪成為全球郵輪市場亮點。

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交通部次長祁文中說，國際觀光振興復甦是今年交通部重要施政，將衝刺600萬人次，郵輪是國際觀光核心業務，跳島郵輪也是國際郵輪市場新藍海，台灣位在亞洲島鏈中心，航線規劃可結合日本、韓國，往南可與菲律賓、越南、馬來西亞。印尼串聯。

葉協隆說，亞洲跳島郵輪聯盟今年底將正式成立，未來會整合各國的郵輪行銷、獎勵資源，爭取郵輪航商將亞洲島嶼做為靠泊目的地，讓跳島郵輪成為台灣郵輪市場成長新動能。（編輯：管中維）1120217