苗栗大成高中列專輔、欠教師薪資 教育部已開罰
（中央社記者陳婕翎、管瑞平、張榮祥台北17日電）私校退場審議會今天公布新增2所專案輔導學校，分別為台南市私立新榮高級中學及苗栗縣私立大成高級中學，其中大成高中還有積欠教師薪資爭議，教育部已開罰。
教育部國教署長彭富源傍晚接受媒體聯訪指出，兩校都滿足2項財務顯著惡化的指標。新榮高中符合財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運；大成高中不只與新榮高中有相同問題，還有學校積欠教師薪資爭議，經學校主管機關依教師待遇條例規定處以罰鍰。
針對苗栗縣私立大成高中積欠教師薪資，教育部透過文字說明，已先依教師待遇條例進行處罰，如屆期未改善，將持續處罰；再者，因學校法人應負財務籌措責任，將持續督導籌措財源解決積欠薪資問題，如未改善將依私立學校法第77條規定，裁罰董事長。
根據教育部提供資料，台南市私立新榮高級中學目前有教職員9人、學生23人；苗栗縣私立大成高級中學則是教職員2人、沒有學生。彭富源表示，上述2校列為專案輔導學校後皆給予2年改善期限。
苗栗縣政府教育處指出，大成高中因營運不善，自110年底無法正常發薪，教職員紛紛去職，至111學年度無法開學，經教育部國教署介入輔導，校內學生全數轉介至鄰近學校，目前已無學生就讀，校務也早已停擺。
今年1月有承攬學生專車業者向媒體投訴，校方積欠新台幣近200萬元款項，當時大成高中董事長林桂箕回應，因董事會成員不足，須待法院派任董事湊齊人數，始能開會做重大決議，對於學校未來走向坦言，一是按照私校退場機制善後，二是尋求由有心辦學人士或團體來承接，但記者今天多次致電林桂箕均轉入語音信箱，截至發稿前，未能獲得進一步回應。
台南市新榮高中校長陳炳輝告訴中央社記者，新榮高中無法即時因應少子化衝擊，造成110學年度財務虧損，但111學年度起透過數項合作案及不動產活化，財務狀況明顯改善，預估112學年度收入將大於支出，校方也將配合教育部改善政策，有信心度過少子化現況。
教育部曾預估，轄管的高中職約有20所會進入「專輔」審議，目前經退審會審議，已將11校列「專輔」，教育部預計將在今年5月前審完，避免影響學生填選志願。（編輯：方沛清）1120217
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