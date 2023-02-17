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苗栗大成高中列專輔、欠教師薪資 教育部已開罰

2023/2/17 18:29（2/17 18:44 更新）
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教育部國教署長彭富源17日說明，下午私校退場審議會再將台南市私立新榮高級中學及苗栗縣私立大成高級中學列入「專案輔導學校」名單，改善期限2年。中央社記者陳婕翎攝 112年2月17日
教育部國教署長彭富源17日說明，下午私校退場審議會再將台南市私立新榮高級中學及苗栗縣私立大成高級中學列入「專案輔導學校」名單，改善期限2年。中央社記者陳婕翎攝 112年2月17日
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（中央社記者陳婕翎、管瑞平、張榮祥台北17日電）私校退場審議會今天公布新增2所專案輔導學校，分別為台南市私立新榮高級中學及苗栗縣私立大成高級中學，其中大成高中還有積欠教師薪資爭議，教育部已開罰。

教育部國教署長彭富源傍晚接受媒體聯訪指出，兩校都滿足2項財務顯著惡化的指標。新榮高中符合財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運；大成高中不只與新榮高中有相同問題，還有學校積欠教師薪資爭議，經學校主管機關依教師待遇條例規定處以罰鍰。

針對苗栗縣私立大成高中積欠教師薪資，教育部透過文字說明，已先依教師待遇條例進行處罰，如屆期未改善，將持續處罰；再者，因學校法人應負財務籌措責任，將持續督導籌措財源解決積欠薪資問題，如未改善將依私立學校法第77條規定，裁罰董事長。

根據教育部提供資料，台南市私立新榮高級中學目前有教職員9人、學生23人；苗栗縣私立大成高級中學則是教職員2人、沒有學生。彭富源表示，上述2校列為專案輔導學校後皆給予2年改善期限。

苗栗縣政府教育處指出，大成高中因營運不善，自110年底無法正常發薪，教職員紛紛去職，至111學年度無法開學，經教育部國教署介入輔導，校內學生全數轉介至鄰近學校，目前已無學生就讀，校務也早已停擺。

今年1月有承攬學生專車業者向媒體投訴，校方積欠新台幣近200萬元款項，當時大成高中董事長林桂箕回應，因董事會成員不足，須待法院派任董事湊齊人數，始能開會做重大決議，對於學校未來走向坦言，一是按照私校退場機制善後，二是尋求由有心辦學人士或團體來承接，但記者今天多次致電林桂箕均轉入語音信箱，截至發稿前，未能獲得進一步回應。

台南市新榮高中校長陳炳輝告訴中央社記者，新榮高中無法即時因應少子化衝擊，造成110學年度財務虧損，但111學年度起透過數項合作案及不動產活化，財務狀況明顯改善，預估112學年度收入將大於支出，校方也將配合教育部改善政策，有信心度過少子化現況。

教育部曾預估，轄管的高中職約有20所會進入「專輔」審議，目前經退審會審議，已將11校列「專輔」，教育部預計將在今年5月前審完，避免影響學生填選志願。（編輯：方沛清）1120217

#教育部國教署
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#台南市新榮高中
彭富源
教育部轄管已9高中職列專輔 預計5月底審完退審會確認6私校法人解散 3校曾提改辦遭駁
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