更多編輯台推薦新聞：
AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣搜救犬馳援土耳其返台體檢 Melody眼睛發炎、腿腿顯疲態

2023/2/17 21:49（2/17 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市搜救犬Melody和腿腿加入台灣搜救隊隊伍，日前遠赴土耳其救援，目前已返台，消防局17日帶著牠們至中興大學浪浪樂活醫療室進行全面健檢，儘管在抽血時有點緊張，但牠們還是配合完成檢查。（動保處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
台中市搜救犬Melody和腿腿加入台灣搜救隊隊伍，日前遠赴土耳其救援，目前已返台，消防局17日帶著牠們至中興大學浪浪樂活醫療室進行全面健檢，儘管在抽血時有點緊張，但牠們還是配合完成檢查。（動保處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市搜救犬「Melody」和「腿腿」加入台灣搜救隊隊伍，遠赴土耳其馳援日前返台，今天全身體檢，Melody的眼睛發炎，看診後無礙，腿腿則顯露疲憊，食慾、身體狀況正常。

土耳其、敘利亞強震，台中市2隻搜救犬「Melody」和「腿腿」加入台灣搜救隊隊伍，進行跨國任務，遠赴土耳其馳援，已於日前返台，台中市消防局帶著搜救犬隊到國立中興大學浪浪樂活醫療室全面健檢，守護「毛英雄」的健康。

台中GoGo-狗狗-台中搜救犬臉書今天發文，Melody因為救災環境因素，導致眼睛發炎，在專屬獸醫看診後已無大礙，而腿腿除顯得有點疲倦外，食物、身體狀況一切正常。

動保處表示，為了讓搜救犬們保持最佳健康狀態，動保處媒合國立中興大學社會責任實踐計畫「浪愛齊步走」團隊獸醫師提供醫療保健診療，每半年一次替犬隻全身健康檢查，提供專屬醫療保健照護，維持搜救犬在最好的身心狀態面對任務挑戰。（編輯：郭諭儒）1120217

台中市搜救犬Melody加入台灣搜救隊隊伍，遠赴土耳其協助救援，日前返台，17日安排全身體檢，Melody的眼睛發炎，所幸看診後無礙。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
台中市搜救犬Melody加入台灣搜救隊隊伍，遠赴土耳其協助救援，日前返台，17日安排全身體檢，Melody的眼睛發炎，所幸看診後無礙。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
#土耳其
#台中市
#Melody
延伸閱讀
台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚台灣搜救隊員憶土耳其震災任務：歷年來最光榮難忘經驗送愛到土耳其 外交部：募集348公噸物資超越預期
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族