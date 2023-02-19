勤學邵族語3年 漢人蔡麗綉考取認證傳承文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北19日電）來自南投日月潭的蔡麗綉雖是漢人，最初因為女兒的一句話，讓她認真學習邵族語，更花了3年時間考上高級族語認證，現在也成為原住民族語言推廣人員，將邵族語之美傳承下去。

「不然妳來學學看。」來自南投日月潭的漢人蔡麗綉因為自己孩子的一句話，開啟了學習邵族語的契機。

原住民族委員會日前舉辦原住民族語言復振頒獎典禮，獎勵23名復振原住民族語有顯著貢獻者，蔡麗綉是其中一名特別獎得主，她除了投入邵族語學習，也通過族語認證，成為語推人員。

蔡麗綉告訴中央社記者，雖然她的先生是邵族人，但她一開始也不會講邵族語；最初的契機是女兒在學校裡有族語朗讀比賽，但因為邵族語發音不易，因此女兒學得很辛苦，回家抱怨時的一句「不然妳來學學看」，讓蔡麗綉決定加入學習邵族語的行列。

「那時候真的是從早學到晚。」蔡麗綉回憶，透過師徒制方式，請邵族語老師進行一對一教學，要求自己日常生活都要用族語對話，大約學習3年時間，終於考過了族語高級認證，現在則是南投魚池鄉的語推人員。蔡麗綉笑說：「現在我的族語比先生說的還流暢。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邵族語難在哪裡，蔡麗綉解釋，邵族語裡有26個子音、3個母音，但母音和子音組合起來又有不同變化發音， 再加上彈舌音等。蔡麗綉笑說，最初完全不會彈舌，每天晚上睡前都還要想辦法練習，花了3個月才學會。

蔡麗綉鼓勵族人加入學習族語的行列，「一定要養成興趣」，從簡單的發音開始，接著是日常生活用語，會說之後最後才開始練習書寫。她說，邵族的文化很美，這也是讓她想學習、傳承邵族語的原因之一。（編輯：張雅淨）1120219