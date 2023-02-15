獲全國優秀保母 陳菊江教3個孫子聽懂會說阿美語

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獲選全國優秀保母的陳菊江（後右）在家以全阿美語教導孫子陳翰（前右）、陳昊（前左），15日在新北市政府獻獎，感謝原民會與市府原民局推動全族語幼兒托育，讓族語學習家庭化。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）阿美族人陳菊江Kiku從阿嬤身上學會族語，現以全阿美語教會3個孫子，能以「阿嬤的阿嬤說的話」與長輩溝通。她今天表示，很高興獲選原民會全國優秀保母，將承傳不讓母語消失。

獲111年原住民族委員會「原住民族語保母獎助計畫」的全國優秀阿美語保母陳菊江Kiku，及她的孫子陳翰Panay，今天在「世界母語日」前，到市府市政會議獻獎，感謝原民會與市府原民局推動全族語幼兒托育，讓族語學習家庭化。

穿著族服的陳菊江接受中央社記者訪問表示，家鄉在花蓮縣玉里鎮哈拉灣Harawan部落，民國61年結婚，74年就到新北鶯歌發展，自己不忘記說母語，也很高興以親屬保母的身分，一字一句教導孫子們能說阿美語，不忘記長輩的語言與阿美文化。

陳菊江說，其實小時候日語溝通的學習環境，讓她「一句都聽不懂母語」，幸賴外祖母耐心教導，並向媽媽請教，逐漸瞭解並學習、使用族語。

這樣的情形也展現在都會原民聚落，她說，自己的先生也是同族人，育有1男2女，但兒女也都不會說阿美語，孩子在新北以漢人為主的學校，甚至不敢承認自己原民身分；故現在可教會3個孫子說族語，更感到欣慰與驕傲。

戴頭飾與肩背情人袋的陳翰，今天與媽媽鄧清月、弟弟陳昊一起出席會議；鄧清月受訪時說，自己是桃園市的客家人，婆婆幫她取阿美族名Faliyasan，是高梁的意思；3個小孩都會以阿美語與長輩溝通「是很棒的事」，她與先生嘎造Kacaw正與族語老師柯清水學習，希望成為全族語家庭。

陳菊江受訪時與陳翰以族語簡單互動，她說，平常在家照顧3個孫子全以阿美語互動，日常生活作息，飲食看到或品嚐的食物，睡覺、洗澡、用品，都用族語溝通。在家庭營造沉浸式學習環境，就能把握嬰幼兒學習語言發展的黃金期。

陳菊江說，從孫子2歲開始，透過字卡、圖卡一起承傳本土語言，今年8歲的大孫子陳杰也曾獲108年原民會的優秀族語幼兒，會以族語與長輩打招呼。她每年都帶著孫子回哈拉灣部落參加豐年祭，族人都很高興移民都會的鄉親沒忘本。

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，在新北市推動族群主流化的第一步，就是希望族人自然使用母語；推動族語復振，說母語從營造家庭友善環境開始，讓幼兒欣賞與認同自己的文化；透過圖片、兒歌、問問題，引導幼兒進入圖畫故事情境，學習故事中的字句，透過趣味的學習方法，開心與自信的說祖先傳下來的優美語言。（編輯：李錫璋）1120215