風英輝教學賽夏族語15年 獲原住民族語言推廣獎

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）獲原民會評選為112年原住民族語言推廣獎的風英輝，投入教學15年，是都會區唯一的賽夏族語老師；他每週開車往返100多公里，只為教1名學生，並通過族語認證，以免賽夏語滅亡。

新北市政府原民局長Siku Yaway林瑋茜今天接受中央社記者訪問表示，族語扎根從校園與家庭著手，除感謝族語老師也將與教會、學校合作，開辦族語研習班，讓孩子開心學習並說族語。

林瑋茜說，不少族語老師反映，教材不夠貼近學生的生活經驗，原民局計畫與烏來區德拉楠民族實驗小學、國家教育研究院合作，研發泰雅族族語教材，讓學族語更有趣生動。

市府教育局國小教育科長林奕成表示，承傳文化的族語老師須有很大的熱忱，獲原住民族委員會112年「原住民族語言推廣獎」的風英輝，就是其一。

依原民會統計，截至去年12月，新北市賽夏族人口僅有556人，林奕成告訴記者，風英輝的學生家住在鶯歌區，但從國小到國中從來都沒有上過族語課程。學生考上金山高中時，家長盼孩子獲得族語認證，為考大學作準備。

金山高中獲悉孩子的需求，聯繫到風英輝並獲首肯，利用每星期1次3小時晚自習的時間，從蘆洲區開車往返100多公里到金山實體上課。

風英輝說，投入族語教學第15年，有感賽夏族語已面臨瀕危存亡之際，擔任全職族語教師過程，多次因經濟考量，曾重回自己的事業，但是都會區的賽夏族語老師只有他一人，不忍學生、家長找不到老師的窘境，決定繼續挑起傳承族語的使命。

風英輝說，在課堂介紹族群文化或歌謠引起學生的快樂學習動機，並善用網路遊戲評量教學；也鼓勵參與各項族語語文競賽，拿下全國賽第一名或特優佳績，甚至族語認證獲得榜首，比部落的孩子更優秀。

為精進教學知能，風英輝至清華大學進修，更參與中學師資培育課程，他說，看到都會區孩子不再害怕說族語，更熱愛、認同自己的族群，就是教學最大的成就，多花一點時間都是值得的。

教育局原住民輔導團總召集人高淑真、原住民族教育資源中心主任高秀玉一致表示，風英輝為都會區的賽夏族孩子，開車往返100公里路程，只為給1名學生上1節族語課，時間與交通成本遠高於鐘點費。目前邀請他統籌拍攝16族「唱歌謠學族語」教學影片，並協助開發原住民教案與教學課程模組。（編輯：李錫璋）1120209

賽夏族語老師風英輝（前左）獲原住民族委員會112年「原住民族語言推廣獎」。圖為風英輝帶領學生參加族語語文競賽，傳承語言文化。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月9日