促進轉型正義 長老教會肯定黃偉哲排除萬難

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市長黃偉哲日前出席228遺族新書發表會時遭民團質疑轉型正義作為不多；對此，台南長老教會牧師黃昭凱臉書上為黃抱屈，肯定黃偉哲排除萬難為轉型正義的付出。

黃昭凱FB發文肯定歷任台南市長對228的緬懷立碑，包括張燦篊把民生綠園改名湯德章紀念公園，並立半身銅像在園區；賴清德把湯德章的受難日3月13日訂名為「正義與勇氣紀念日」。

另外，黃偉哲將原參議會舊址，即228處理委員會修建為228紀念館，在2022年啟用，屢經受難家屬與議員召開記者會與聽證會，黃偉哲排除萬難接納此案確認該館為228事件處理委員會原址。

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今年是228事件76周年，台南市文化局將於2月25日在王育德紀念館舉辦兩場人權系列講座「未被承認的原住民族：西拉雅地契的故事」以及「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」新書分享座談；3月11日與湯德章紀念協會合作舉辦人權走讀活動。

「棄除中正路行動聯盟」要求將中正路改名以落實轉型正義，2月15日在228事件受難者、第1位台籍檢察官王育霖長子王克雄「化悲憤為力量：一個二二八遺屬的奮鬥」新書發表會上表達不滿。對此，台南市政府回應，已將台灣文學館由原本的中正路門牌改為「湯德章大道1號」，涉及民宅、商家部分，依法規需在地居民1/5以上連署，會繼續溝通、以圓滿方式來促成轉型正義。（編輯：孫承武）1120220