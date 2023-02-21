技專特選資安人才僅錄取2人 招聯會：首年上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）四技二專「特殊選才」招生管道今天上午放榜，資安人才外加104個名額，最後僅錄取2人。技專招聯會解釋，政策首年上路，可能學生準備不足，符合報名資格的考生僅5人。

技專「特殊選才」今天上午10時放榜， 112學年度起配合行政院的「資安學研人才培育計畫」提供外加名額，共有20校、39個系科參與，提供104個名額，但最後只錄取2人。

技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶今天中午接受中央社電訪解釋，今年是首度有資安人才外加名額，「特殊選才」管道比較特別，重視特殊技能和經歷，學生往往要提前多年準備。因此錄取人數不多「符合預期」，明年就會有更多人錄取。

段裘慶指出，學生要符合「特殊選才」資安人才外加的資格，須參與過駭客比賽、具備資安培訓證照或有相關特殊事蹟，條件比較高，且須經招聯會初審、學校複審，才具備報名資格，「不是人人可為。」根據招聯會統計，112學年度符合資安資格的學生只有5人，最後錄取2人。

段裘慶也提到，「特殊選才」名額不多，參與學生多半「心有所屬」，提前多年準備。另受少子女化影響，各管道招生名額都大於報名學生，整體市場有利於考生，考生的選擇非常多，且會挑學校，而學校也會挑學生，設定一定的門檻。

近年資安人才培育受到各界重視，段裘慶認為，政策首年試試水溫，明年應該就會有更多學生參與。（編輯：陳政偉）1120221