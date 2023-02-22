長榮航空歐美航線快速恢復 5月中旬起每週逾百班

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）因應國境解封後旅運需求，各航空公司都陸續恢復航班，長榮航空歐美航班恢復相當快速，5月中旬起，每週飛航116班，美國洛杉磯等3大航點航班規模已與疫情前相仿。

長榮航空今天發布新聞稿，北美航線自3月27日起洛杉磯、芝加哥、舊金山將陸續恢復航班，桃園-洛杉磯由目前每天2班增為每天3班，每週有21班；桃園-芝加哥自5月1日起，由目前每週3班增為每週7班，天天飛航。

還有桃園-舊金山自5月15日起，由目前每天2班增為每天3班，每週共21班。總計這3條航線自5月15日起，將達每週84班，班次規模已與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相仿。

長榮航空去年新開航的桃園-米蘭航線，近幾個月平均載客率都達9成以上，5月15日起，將由開航時每週2班增加為每週4班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時長榮航空歐洲航線每週將達到32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。

長榮航空指出，亞洲及港澳大陸各航班也會依市場需求增班、增點或放大機型。

長榮航空目前飛航北美8個航點、歐洲6個航點，無論是航點、航班數均為國籍航空業者之冠，在航網規模上極具競爭力與優勢，搭配東南亞、東北亞及兩岸航線綿密的航班，除了便利台灣旅客飛往世界各地，也有利於吸引全球旅客來台觀光與轉機。（編輯：張雅淨）1120222