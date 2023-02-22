大葉高島屋翻新樓層拚10億業績 全年全館目標55億元

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（中央社記者曾智怡台北22日電）大葉高島屋5樓全新風格生活樓層將於24日試營運，占地逾千坪賣場，結合大型特色餐飲、生活家電與市集特賣；大葉高島屋指出，新樓層預計挹注新台幣10億業績，全年全館目標上看55億，年增26%。

大葉高島屋5樓全新風格生活樓層攜手近20家品牌，將於2月24日試營運，大葉高島屋今天透過新聞稿指出，除強化餐飲戰力，同時提升周邊服務，於地下2樓停車場處裝設電動車專屬快充與慢充充電站，滿足日漸增長電動車車主需求。

大葉高島屋表示，去年因改裝成效獲得天母在地居民支持與認同，加上強勢品牌進駐，1月來客數和業績表現更勝疫前水準，達近30%成長；瞄準新櫃帶動新一波人潮與錢潮，預計5樓新樓層將挹注10億業績，全年全館目標上看55億，年成長26%。

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大葉高島屋指出，各大餐飲集團看好大葉高島屋深耕天母商圈28年，自去年12月初全家國際餐飲首間自創個食品牌「IKIGAI燒肉專門店」進駐後，天天客滿開出亮麗佳績，饗賓餐旅集團更是一口氣投入4家品牌，精緻日本料理吃到飽「旭集」，也將於年中開幕。

大葉高島屋5樓全新賣場面積佔地近1400坪，餐飲約占75%，其餘25%為家電與DOZO Market特賣場。（編輯：潘羿菁）1120222