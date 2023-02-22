早安世界》立院三讀通過疫後特別條例 預計4月普發現金6000元
立院三讀通過疫後特別條例 預計4月普發現金6000元
立法院會21日三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範去年超徵稅收中的新台幣3800億元用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。行政院政務委員羅秉成說，行政院23日院會將處理特別預算，並送立法院，大家希望立法院審查速度越快越好。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，按照規劃的疫後特別預算審查程序，預計4月10日當週通過特別預算案，同一個月就能對全民每人發給現金新台幣6000元。（看完整報導）
冷空氣24日南下 228連假前2天中部以北偏濕冷
根據中央氣象局發布的低溫特報，21日晚間至22日清晨新北、竹苗及金門可能有攝氏10度以下低溫。氣象局預報員廖經翔表示，22日白天起緩慢回溫，預估北部地區高溫約在18度左右，23日北部高溫可達21、22度，南部約27、28度。廖經翔指出，下一波強烈大陸冷氣團預計24日南下，到時北部及東北部將再轉冷，25日至27日清晨受強烈大陸冷氣團影響，中部以北低溫約11度，預估最冷的時間點是26日夜晚至27日清晨，27日白天逐漸回溫。（看完整報導）
COVID-19疫苗規劃每年打1劑 65歲以上高風險族群2劑
隨著COVID-19本土疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心研擬3、4月推出全民「疫苗+1」增接種覆蓋率，強化群體保護。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日舉行會議，討論未來疫苗接種規劃。指揮中心發言人羅一鈞21日表示，針對未來中長程疫苗施打計畫，會中專家建議，一般人每年施打1劑，高風險族群則每年打2劑，接種間隔6個月，包含65歲以上長者及慢性病患者。（看完整報導）
鄭文燦：多元方案解決蛋荒 預估3月初緩解
雞蛋日產量仍低，對比春節過後淡季的日需求量短少5000箱。通路多缺平價洗選蛋，現貨以每顆10元以上的中高價盒裝蛋為主，散裝蛋每台斤將漲5到10元。行政院副院長鄭文燦21日表示，這一波是全球性的雞蛋減產問題，美國與日本蛋價上漲非常驚人，也出現蛋荒，目前日產量與需求數有差距，必須進口，但不論進口或增產都需要時間，預估3月初才能緩解。鄭文燦說，目前拜託各通路分時段來供應，並採多元方案緩解雞蛋供應不足的問題。農委會主委陳吉仲對消費者近日未能即時買到雞蛋表達深深歉意，並說農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作，穩定提供消費者所需。（看完整報導）
俄烏戰爭引發新合縱連橫 美國轉向亞洲、俄受制中國
俄羅斯去年2月24日全面入侵鄰國烏克蘭，俄國總統蒲亭21日在週年前3天發表的國情咨文中，矢言繼續在烏克蘭作戰，並宣布暫停參與全球兩大核子強權美國與俄羅斯之間僅存的軍備管控機制「新戰略武器裁減條約」，並說俄方已對新的陸基戰略核武賦予戰鬥職務。美國總統拜登稍後在波蘭首都華沙發表演說時提到，基輔仍然「屹立不搖」，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」，並強調西方將繼續支持烏克蘭。俄烏戰爭已加劇衝突與對峙，各國向華府或北京靠攏的趨勢益發明顯。經濟學家兼制裁議題專家德瑪雷說：「俄國當前處境無法跟中國平起平坐協商，中國將對俄國予取予求。」（看完整報導）
土耳其南部再震規模6.4已知6死逾200傷 災民：以為地要崩裂
土耳其與敘利亞邊界地區6日發生的強震造成4萬7000多人罹難、數十萬戶住家受損或遭摧毀之後，受災的土國南部哈泰省20日再度發生規模6.4地震，造成6人喪生，200多人受傷。強震造成建築物嚴重毀損、牆壁倒塌，救難人員正努力搜救瓦礫堆中的民眾。18歲的馬茲朗（Ali Mazlum）在安塔基亞一條街道上告訴法新社記者：「牆壁就在我們眼前開始崩塌。感覺地面好像裂了開來，要把我們吞噬。」（看完整報導）
白紙運動秋後算帳 BBC：當局加強打壓女權
中國去年11月底出現民間抗議清零防疫政策的「白紙運動」，多名參與活動者在事發後陸續被捕。一家組織估計，已有100多人身陷囹圄，BBC確認了在北京被捕的12人身分，在被拘留的人中，4名女性——曹芷馨、李思琪、李元婧和翟登蕊——已因「尋釁滋事」被正式批准逮捕。BBC指出，被捕者有不少受過良好教育的女性，而當局的做法反映出中國政府近年對女權團體加強打壓的趨勢。（看完整報導）
陸委會：中共將強化操作兩手策略 推進交流統戰
行政院大陸委員會21日發布「中國大陸情勢報告」，內容提及中共近期加大對台工作，中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤及地方一把手會見台灣在野黨人士，宣稱在「九二共識」、反對「台獨」基礎上加強交往及交流合作。報告強調，中共未來將強化操作兩手策略，除了持續政軍威懾，也將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。（看完整報導）
國軍推動實戰化射擊 臥跪立姿105秒連續射擊36發
中共頻以戰機、船艦侵擾台灣防空識別區，並數度逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定。為因應共軍威脅，國軍加強戰備整備，並強化訓練方式，以往實彈射擊訓練均採「臥姿」，為更貼近戰場實況，國軍推動「實戰化射擊」訓練，增加跪姿、立姿，同時必須在1分45秒之內以這3個姿勢射擊36發子彈。陸軍21日表示，去年底已完成全軍驗證，今年正式納入官兵訓練及鑑測。（看完整報導）
小琉球浮潛業者聯合漲價 公平會重罰21家共235萬元
小琉球不受東北季風影響，一年四季都很適合浮潛，但因疫情衝擊，110年5月至8月期間，一度全面停止開放浮潛，直到110年8月24日，小琉球浮潛才重新開放，21家浮潛業者協商後，共同將浮潛收費標準從每人300元或350元調漲至400元。行政院公平交易委員會接獲檢舉後調查發現，當地浮潛業者聯合漲價，違反公平交易法，因而對21家浮潛業者共處新台幣235萬元罰鍰。（看完整報導）
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