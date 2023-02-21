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冷空氣24日南下 228連假前2天中部以北偏濕冷

2023/2/21 17:46（2/21 18:12 更新）
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圖為21日北市南港區民眾全身包緊抵抗冷冽寒風。中央社記者鄭傑文攝 112年2月21日
圖為21日北市南港區民眾全身包緊抵抗冷冽寒風。中央社記者鄭傑文攝 112年2月21日
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（中央社記者張雄風台北21日電）中央氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨新北、竹苗及金門防攝氏10度以下低溫；228連假前2天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北偏濕冷，低溫下探11度，27日白天逐漸回溫。

氣象局發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，有10度以下氣溫發生。今天至明天清晨新北、新竹、苗栗及金門地區有10度以下氣溫發生。

氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，今天北台灣陰雨綿綿，這波冷空氣預計持續到明天清晨，白天起緩慢回溫，預估北部地區高溫約在18度左右；23日北部高溫可達21、22度，南部約27、28度。

廖經翔表示，明天白天起大陸冷氣團減弱，降雨範圍較今天縮減，大台北及東半部地區有局部短暫雨。

廖經翔指出，下一波強烈大陸冷氣團預計24日南下，北部及東北部轉冷，25日至27日清晨受強烈大陸冷氣團影響，中部以北低溫11度，空曠地區可能再低1、2度；預估這波最冷的時間點是26日夜晚至27日清晨。

降雨方面，廖經翔說，24日至26日北部、東半部地區，水氣偏多，易有短暫雨；27日、28日冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區及北部山區有局部短暫雨；中南部地區基本上都是多雲到晴，早晚留意日夜溫差。

廖經翔提到，雖然24日起轉濕冷，但由於水氣大致上都在中低層，因此高山雖然降溫，但反而偏乾冷，想要在228連假期間（25日至28日）遇見飄雪的機會不大。

廖經翔提醒，23日、24日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明天至24日東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生。（編輯：管中維）1120221

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#廖經翔
#中央氣象局
#大陸
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