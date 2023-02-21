北台灣整天偏冷 吳德榮：24日又一波冷空氣 部分縣市探10度以下

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氣象專家吳德榮表示，24日起下一波冷空氣再襲、北台灣再轉冷，強度預估較現在更強。圖為民眾穿著禦寒衣物走在台北市中正區街頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家吳德榮表示，今天至明天清晨大陸冷氣團影響，今晚明晨部分地區低溫約攝氏10度左右；24日起下一波冷空氣再襲、北台灣再轉冷，強度預估較現在更強，部分縣市仍將出現10度以下低溫。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市楊梅區12.2度、新北市深坑區12.3度。

氣象局說明，今天天氣與昨天很類似，受大陸冷氣團影響，北台灣整天偏冷，而其他地方早晚冷，白天溫暖；清晨低溫在台南以北及宜蘭為13到15度，花東及高屏為16、17度，到白天北台灣高溫仍只有15度上下，花蓮雲量較多為18、19度，而其他地方則較溫暖可以來到20至23度，高屏地區還會再更高一些。

水氣與昨天相比稍增多，除了東半部之外，桃園以北降雨機率增加，其中基隆北海岸、大台北山區降雨較明顯，整日為陰雨的天氣，而新竹以南仍然為多雲到晴，可以見到陽光。

氣象局提醒今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島易有長浪發生，今天清晨新北富貴角、台東已觀測到3至4公尺的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天清晨「大陸冷氣團」影響，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；北台灣偏冷，其他他區早晚冷；今晚、明晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。

吳德榮說，明天白天起至23日冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，24日起比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降；25、26日北台灣再轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市仍將出現10度以下低溫。冷空氣的強度各國模式調整中，有達「強烈大陸冷氣團」的機會，待持續觀察。

吳德榮表示，27、28日冷空氣減弱，氣溫逐日回升。25日大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；26日起至28日北台灣亦轉乾，西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動遇北方冷空氣逸入，發展條件轉差，最新各國系集模式的模擬路徑皆顯示，其未來在呂宋島東方打轉、減弱消散，對台無威脅。（編輯：陳政偉）1120221