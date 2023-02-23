早安世界》台美國安會談離華府更近 學者：印證制度化溝通管道
台美國安會談離華府更近 印證雙方有制度化溝通管道
外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日於美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。雙方官員抵達時未發表評論，但對媒體鏡頭並不避諱，有別於以往極度保密的作風。此外，AIT總部所在地立與美國聯邦政府所在的華盛頓特區僅一水之隔。學者認為，此事再次印證台美雙方已有制度化的溝通管道，在國際局勢快速變化的此刻深具意義。前任駐美代表處政治組組長趙怡翔指出，這次會談雙方高層不避諱媒體鏡頭，且先前就陸續有國外媒體報導，會談的公開性是另一重大進展。（看完整報導）
史上首次 國軍營級部隊下半年將赴美交流
為防範中共可能對台採取軍事行動，國軍除加強對美軍購、國造各項軍備外，並積極深化與友好國家交流，藉以強化部隊訓練及精進制度。知情人士透露，陸軍第542旅、333旅的聯合兵種營，今年下半年將首次以「營級」規模赴外交流，深具意義。在此之前，國軍僅有排級或連級單位赴美交流。學者對此表示，台灣地狹人稠，能讓聯兵營實施營作戰演練的場地有限，赴美移地訓練除可提升訓練強度並汲取他國戰術戰法外，更代表台美軍事交流大幅提升。（看完整報導）
24日強冷空氣南下 台南以北低溫下探11度
中央氣象局表示，23日氣溫稍微回升，24日起將有另一波冷空氣南下，將持續影響至26日，在冷空氣影響下，北部及東半部地區有短暫雨，台南以北、東北部低溫約攝氏11至13度，27日起回溫。氣象局預報3月2日將再有一波冷空氣影響台灣，至於降溫的幅度需要再觀察。（看完整報導）
蛋荒高蛋價成全球性現象 禽流感通膨為主因
台灣近日缺蛋，多國消費者荷包也受雞蛋漲價壓縮，美國1月蛋價就比去年同期增長約70%。食品研究組織與美媒分析，這波蛋荒和漲價是禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素所致。此外，蛋價上漲也連帶影響麵包、蛋糕、沙拉醬等以雞蛋為原料的產品，日本北海道知名伴手禮「白色戀人」的業者就被迫減產因應。針對國內缺蛋現象，行政院長陳建仁22日表示，預估3月初就會緩解，政府會加強辦理各項措施，讓民眾受到的影響減到最小。（看完整報導）
ChatGPT應用層面廣風靡全球 功能與爭議一篇看懂
美國開發公司OpenAI打造的AI聊天機器人ChatGPT去年11月推出後風靡全球，成為史上成長最快的消費者應用程式，被譽為「最強AI」，但爭議也伴隨而生。ChatGPT除了陪你聊天，還能做什麼？引發什麼爭議？可能取代哪些人力工作？中央社整理資訊帶你了解。（看完整報導）
主計總處下修112年經濟成長率至2.12% 估CPI升破2%
全球不景氣的衝擊比想像更大，隨著在出口驟降，行政院主計總處22日下修民國112年台灣經濟成長率預測至2.12%，為8年來最低，商品出口年減5.84%，創下8年來最大減幅。主計總處指出，各國為了對抗通膨而緊縮貨幣，以及俄烏戰爭僵持等利空夾擊，終端消費需求減弱，產業供應鏈持續進行存貨調整，全球經濟成長隨之放緩。此外，主計總處也公布今年1月失業率3.50%，較去年12月下降0.02個百分點，連續第5個月下降，創下民國91年同期以來新低；經季節調整後的失業率為3.6%，跟去年12月持平，失業情勢呈現穩定。（看完整報導）
中國白髮運動後武漢上演「紅色恐怖」 至少5示威者被捕
今年2月8日，武漢上萬名退休人員聚集在市政府門前請願，要求官方撤回新的醫保措施，被媒體稱為「白髮運動」。隨後於2月15日，武漢再度爆發大型抗議遊行，大批退休老人與警方對峙推擠。當地居民揭露，過去1週武漢警方在各社區清查曾參與示威的抗議者，傳出目前至少5人被捕。（看完整報導）
機密文件指中國干預選舉 加拿大國會擴大調查
加拿大安全情報局的機密文件揭露，中國全方位干預加拿大民主制度和社會運作的情況，引發加拿大人民憂慮，國會議員21日投票決定擴大調查此事。機密文件指出，中國影響加拿大的總體目標是要獲取政治、經濟、科學和軍事情報，並壓制加拿大對中國的批評，希望加拿大在維吾爾、西藏、香港和台灣等問題上，都不要做出與北京意圖相反的舉措。（看完整報導）
與台灣鄰近 菲律賓成為西方國家亞洲戰略核心
英國「經濟學人」週刊撰文指出，在大國競爭重塑亞洲地緣政治秩序的形勢之下，西方國家已再次將目光轉移到菲律賓。美國有著數量龐大的菲律賓僑民，加上兩國共同的文化元素，美菲關係緊密，且菲律賓人民「堅定親美」，報導指出，儘管小馬可仕也期望跟中國建立緊密的經貿聯繫，但事實證明，他比前總統杜特蒂更願意成為美國的防務夥伴。去年中國在台灣周邊的演習貼近菲律賓領土，也強化小馬可仕這種想法。他近日受訪時說，若台海爆發戰爭，「很難想像」菲律賓能置身事外。（看完整報導）
北韓饑荒囚犯餓到集體越獄 官媒稱外援是糖衣毒藥
北韓近幾年受到糧食短缺、洪災與颱風等自然災害衝擊，又因擁核及飛彈計畫面臨國際制裁，而為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情祭出關閉邊境及鎖國政策。此後，多數聯合國機構與西方國家救援組織相繼離開北韓。根據北韓消息人士透露，從去年底到今年初，北韓有多處監獄的囚犯因饑荒問題集體越獄，當局至今未能將逃犯逮捕歸案。（看完整報導）
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