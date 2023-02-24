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聯昇發漁船印度洋失聯 漁業署：已尋求協助搜救

2023/2/24 18:16
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）漁業署表示，23日下午接獲高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）家屬通報21日起無法與船隻取得聯繫，今天證實在印度洋公海作業期間失聯，計有16名船員，持續請海域鄰國協助搜救。

行政院農業委員會漁業署今天發布新聞指出，接獲家屬通知起，隨即洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求印度洋公海海域鄰近國家協助搜尋，漁業署同時協調失聯海域附近的7艘台灣漁船前往協尋，證實在印度洋公海作業期間失聯。

漁業署並說，已尋求聯昇發漁船失聯海域鄰近國家協助搜救，同時協調附近海域作業的台灣船隻就近持續協尋。

漁業署補充，聯昇發漁船經許可前往印度洋海域作業，漁船全長29.7公尺，船噸位98噸，船上計有16名船員，包含1名台籍船員及15名印尼籍船員。

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聯昇發漁船於台灣時間111年10月7日自模里西斯路易士港出港作業，家屬在今年2月23日上午尚與漁業署聯繫聯昇發漁船海上轉載事宜，不過當天中午，家屬再次聯繫漁業署時表示船隻失聯。

漁業署進一步查證，聯昇發漁船船位回報器（VMS）自動回報至2月19日中午12時，之後由漁船以書面回報船位至22日0時，接下來23日家屬向漁業署通報與聯昇發漁船失聯。（編輯：管中維）1120224

#農業委員會漁業署
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