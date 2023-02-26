228連假次日 省道留意14易塞路段

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（中央社記者余曉涵台北26日電）今天是228連假第2天，公路總局預估將有車潮湧現，易壅塞路段包含台61線鳳鼻到香山等14路段，提醒用路人留意最新路況。

交通部公路總局發布新聞稿表示，今天是228連續假期第2天，公路總局預估將有車潮湧現，易壅塞路段包含台61線鳳鼻到香山路段、台1線水底寮到楓港路段、台9線蘇花路廊段等。

還有旅遊觀光景點，如台2線萬里到大武崙路段、台2線福隆路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台9甲線新店到烏來路段、台9線礁溪路段、台3線大溪路段、台3線大湖路段、台14甲線霧社到清境農場路段、台21線日月潭路段及台26線楓港到墾丁路段等。

公路總局建議，用路人出發前可先至公路總局網站訊息公告頁面、幸福公路App等管道查詢最新路況資訊再出發，以減少塞在車陣中的時間。

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另外，公路總局已請客運業者於228連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，西部國道客運共計行駛5794班次，疏運10萬5263人，疏運人數較去年同期增加2.9%；東部國道客運路線共計行駛1566班次，疏運2萬8065人，疏運人數較去年同期增加16%。（編輯：張雅淨）1120226