連假最後2天氣溫回升 3/1晚間北部再轉濕涼

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局表示，今晚至明晨苗栗以北、宜蘭仍要留意攝氏10度以下低溫，明天白天氣溫回升，北部高溫約18至20度；下波東北季風3月1日晚間起影響台灣，北部、東北部再轉濕涼，影響至3月4日。

中央氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；新北及宜蘭有局部持續10度左右或以下氣溫發生。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚、明晨苗栗以北及宜蘭地區仍偏冷，局部地區低溫不到10度，北部都會區低溫約11、12度左右，中南部則是13至15度。

曾昭誠說，明天白天冷氣團減弱、氣溫回升，預估持續回溫到3月1日白天，明天白天高溫約18至20度、中南部20度以上；3月1日白天各地高溫可達22至25度，3月1日晚間東北季風增強，持續至5日，北部地區高溫下降。

曾昭誠說，3月1日這波東北季風冷空氣不像現在這麼強，影響範圍以北部、東北部為主，低溫約14至15度，高溫則是16至18度，中南部地區影響不大。

降雨部分，曾昭誠說，明天降雨範圍、量都會減少，主要以桃園以北及東半部地區有局部短暫雨；接著水氣逐日減少，3月1日白天之前，主要以東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。

曾昭誠提到，3月1日晚間起東北風增強，迎風面北部、東北部有短暫雨，偏濕涼的天氣預估持續至4日；3月5日轉乾，雨區以花東有局部短暫雨為主。

曾昭誠提醒，28日至3月1日西半部、馬祖可能有局部霧或低雲，影響能見度。

曾昭誠表示，雖然這波冷空氣在高山地區溫度達降雪標準，但水氣偏少，因此未能見到飄雪；今晚至明晨中部以北、東北部及東部高山山區道路請慎防結冰或路面濕滑。（編輯：陳仁華）1120226

（圖取自cwb.gov.tw）