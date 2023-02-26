228連假阿里山遊客多 台18線路肩成停車場

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）阿里山國家森林遊樂區今天約湧進7000人，台18線88.5至95K路肩停滿車輛，嘉義林管處沿途開接駁車接遊客入園；林管處說，預估明天到阿里山賞花人潮與今天差不多。

嘉義林管處告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區228連假第1、2天入園人次合計超過1萬人，比一般假日多數倍人潮，區內停車格有307個，這兩天一早就滿了，多數遊客只能將車子停在園區入口處附近的台18線上。

嘉義林管處在228連假期間，於台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩，規劃小客車臨時停車格，沿線並設置10處臨時接駁車站，從上午8時至下午6時提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。

嘉義林管處表示，明天是228連假第3天，預估到阿里山遊樂區的人潮跟今天差不多，因應人潮27、28日兩天，接駁車輛將由4輛增加為6輛，盡力縮短遊客等待時間。

嘉義林管處說，目前園區內緋寒櫻、阿龜櫻已盛開，日本櫻花唐實櫻目前已開8成，台灣原生櫻花目前已有5成開花，最佳賞花地點為沼平公園、詩路、阿里山工作站前。

嘉義林管處呼籲連假上山賞花遊客，可隨時透過LBS簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統瞭解園區人潮狀況，於園區賞花時請勿拉扯或攀折花木。（編輯：黃世雅）1120226