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央行示警全球經濟4風險 通膨仍有升溫可能
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境外網站涉違規售壯陽藥 食藥署籲勿購買恐觸法

2023/2/26 17:37
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）食藥署近日公告，不肖業者利用國外網站，販售未經核准的壯陽藥犀利士，籲民眾別購買來路不明藥品，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，恐傷身又傷心。

衛生福利部食品藥物管理署22日在食藥膨風廣告專區公告，3個國外網站涉嫌違規販售壯陽藥犀利士，其外包裝無中文標示及許可證字號，非屬核准藥品，倘販售未經核准製造或輸入藥品，則涉違反藥事法規定。

食藥署藥品組科長楊博文今天下午接受電話訪問指出，這3個都是境外網站，但會讓台灣民眾誤以為是合法藥品而購買，由於境外網站沒有辦法下架，產品從國外寄到台灣，觸法的卻是民眾。

楊博文說明，在台灣即可申請境外伺服器，操作者不見得在國外，藥品從哪寄來就不一定，近期海關攔獲不少從國外寄到台灣的藥品，因無法判斷到底購買者是買來販售或自用，一律依相關法令移送司法偵辦，即使法院或檢察官約談後不見得開罰，仍會造成民眾困擾。

藥事法規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

楊博文呼籲，犀利士是處方用藥，千萬不要在網路上購買來路不明的藥品，吃了說不定會傷身體，更可能不小心觸法。（編輯：管中維）1120226

#楊博文
#食藥署
#台灣
楊博文
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