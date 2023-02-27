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花蓮193縣道清出372公斤垃圾 塑膠製品為大宗

2023/2/27 09:45（2/27 10:11 更新）
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綠色和平228連假期間於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山，清出的垃圾以塑膠製品及玻璃罐占大宗。（綠色和平提供）中央社記者張雄風傳真 112年2月27日
綠色和平228連假期間於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山，清出的垃圾以塑膠製品及玻璃罐占大宗。（綠色和平提供）中央社記者張雄風傳真 112年2月27日
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（中央社記者張雄風台北27日電）綠色和平今年在228連假期間於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山，總計清出372公斤垃圾，其中塑膠製品及玻璃罐占大宗。

綠色和平指出，本次淨山由9名水隊志工、6名攀爬志工及9名地面志工所組成，26日一早，攀爬隊志工即以繩索垂降方式，沿著山坡撿拾垃圾，同時間水隊志工沿著河岸清理垃圾，並以接棒方式將垃圾交由攀爬隊員，再利用繩索將裝載垃圾的米袋拉至馬路，由地面志工負責登記、分類及打包垃圾。

綠色和平表示，經統計，前3名仍為與人們生活息息相關的塑膠袋、玻璃瓶和塑膠杯，足見塑膠垃圾污染山林河川；現場亦撿到多個沙發椅墊、口罩、電風扇、塑膠拉門、鞋子、木椅等家用廢棄物。

本次參與活動的綠色和平攀爬隊志工蘇立丞表示，3年前他也在花蓮193縣道淨山，當時有許多工業垃圾與非法業者所傾倒的垃圾，今年垃圾量減少了，多為家用廢棄物，但還是花一整天才清理完畢。

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參與清理的花蓮林區管理處南華工作站森林護管員呂溱甄指出，2020年南華工作站曾與綠色和平於同址合作辦理淨山，當時發現此區垃圾量驚人，林務局每年皆定期至該地進行清理，同時亦於沿路增設監視器系統，以科技執法，規勸民眾不得隨意丟棄垃圾。

綠色和平行動者統籌林于方表示，每年淨山活動皆以一次性垃圾占最多，希望行動可以帶來正面的改變，垃圾越來越少；期待政府必須有更全面的源頭減量政策，引導「重複使用」理念，讓全民能真正落實於日常生活中。（編輯：張雅淨）1120227

#綠色和平
#林于方
#193縣道
綠色和平
環團：山椒魚排遺含微塑膠 籲擴大重複使用系統
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