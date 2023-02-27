228連假第3天 省道11路段恐壅塞

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（中央社記者余曉涵台北27日電）公路總局今天表示，預估今天將出現返回工作地車潮，易壅塞路段包含台61線鳳鼻-香山路段北上等11路段，可能車多不好走。

交通部公路總局指出，今天是228連假第3天，預估返回工作地車潮將出現，易壅塞路段包含台61線鳳鼻-香山路段北上、香山-竹南路段北上、台1線水底寮-楓港路段北上、台9線南迴公路往屏東方向等。

還有旅遊觀光景點，如台2線萬里-大武崙路段、台2線福隆路段、台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台9甲線新店-烏來路段、台3線大溪路段及台26線楓港-墾丁路段等。

公路總局建議，用路人出發前可至公路總局網站訊息公告頁面、幸福公路App等管道查詢最新路況資訊再出發，以減少塞在車陣中的時間。

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另外，公路總局已請客運業者於今年228連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，連假亦推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配戴口罩及遵循相關飲食規定，共同維護健康的乘車空間。

公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，西部國道客運共計行駛5528班次，疏運10萬2518人，疏運人數較去年同期減少8.2%；東部國道客運路線共計行駛1337班次，疏運2萬4390人，疏運人數較去年同期減少4.6%。（編輯：張雅淨）1120227