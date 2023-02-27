早安世界》連假最後2天氣溫回升 3月1日晚間北部再轉濕涼

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連假最後2天氣溫回升 3月1日晚間北部再轉濕涼

中央氣象局表示，受大陸冷氣團影響，26日晚上至27日早晨苗栗以北、宜蘭仍要留意攝氏10度以下低溫，27日白天氣溫回升，北部高溫約18至20度。氣象局說，下波東北季風3月1日晚間起影響台灣，北部、東北部再轉濕涼，影響至3月4日，但3月1日這波東北季風冷空氣強度較弱，影響範圍以北部、東北部為主，低溫約14至15度，高溫則是16至18度，中南部地區受影響程度不大。（看完整報導）

低溫、禽流感等因素致缺蛋 農委會提專案進口等6措施改善

立法院本週邀行政院農委會就缺蛋情況進行報告，農委會表示，目前雞蛋每日供應量約11.2萬箱，低溫、日夜溫差大、疫病及產期調節換羽隻數增加等因素，導致產能未如期回穩，將積極協調蛋商加強橫向調度與調度加工原料蛋，供應通路需求，並辦理專案進口雞蛋，3月底前達500萬顆，並增加種禽進口數量、減免進口玉米5%營業稅，以穩定雞農生產。另透過爭取特別預算輔導禽舍改建為非開放式禽舍，以加速產業復養及提升蛋品品質，強化產業韌性。（看完整報導）

國防部預告修法 戰時散播不實訊息處3年以下徒刑

因應中共持續升高對台威脅，國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，增訂在動員階段散播不實訊息處3年以下有期徒刑，網路傳播加重其刑至二分之一，哄抬物價或無正當理由囤積物資者，處有期徒刑併科罰金。針對有報導質疑下達動員後將管制媒體與記者，國防部指出，戰時管理措施早已存在相關辦法，並未箝制新聞自由，目的是應對敵人認知作戰威脅，部分媒體指修法「如同戒嚴軍管」的說法並非事實。（看完整報導）

央行示警全球經濟4風險 通膨仍有升溫可能

中央銀行報告指出，各國多數央行同步採行緊縮貨幣政策對抗高通膨，使得去年10月以來，全球經濟成長逐步放緩，2023年初以來，則因預期中國大陸重啟經濟、美國經濟軟著陸機率上升、歐元區能源危機紓緩，全球經濟展望略轉樂觀。不過央行提醒，全球經濟仍面臨4大風險，包括美、歐勞動市場緊俏及供應鏈回流，恐使通膨再升溫；美歐央行若因通膨降溫不如預期進而緊縮，恐擴大經濟成長減緩幅度。另外，中國大陸經濟仍然存在下行風險，恐影響全球經濟復甦。（看完整報導）

銀髮就業族突破百萬人 12年間翻倍成長敲響勞動力老化警鐘

台灣人口老化日益嚴重，影響已經蔓延至勞動市場，2022年銀髮就業者人數正式突破百萬大關，占全台整體就業人數比重進逼1成。除了人口結構的因素，政府為了提高勞動參與率，鼓勵中高齡員工繼續就業多少也有點影響。但職場有年齡歧視，導致中高齡者最後多去做一些年輕人不願意從事的工作，例如保全、清潔派遣等，學者呼籲改善職場歧視為要務。有分析指出，撇開體力因素，中高齡就業者被認為較有責任感、抗壓性高，是這個就業族群很重要的特性。（看完整報導）

中共20屆二中全會登場 國安系統變革受矚

中共20屆二中全會26日下午登場，總書記習近平依例進行工作報告。全會除將討論通過國家機構領導人選建議名單外，還將審議備受矚目的「黨和國家機構改革方案」，其中國安系統的變革更受注意。星島日報報導，由於中共20大特別強調「國家安全」，20大報告中甚至單獨成章，「黨和國家機構改革方案」料將改革及整合國安體系功能。其中，現行的國家安全委員會辦公室有可能「高調走向前台」。（看完整報導）

雪梨大學反習近平陸生與親北京派爆衝突 校方遭批假中立

雪梨大學的中國留學生Aaron Chang戴上「維尼大帝」頭套，在校園內拉起仿製北京四通橋抗議布條，遭到親北京立場的人士暴力攻擊，有人撕下現場海報，還企圖搶走他的手機。Aaron Chang說，每次遇襲後都有報警，但當地警方尚未抓捕任何嫌疑人，有一次學校保安全程目擊，卻沒有採取任何行動，還希望他放走攻擊者。校方回應，尊重學生透過撕海報表達意見方式，遭人權活動人士抨擊為假中立。（看完整報導）

嘉義小學生克服視障 參加閩南語朗讀比賽展現過人毅力

嘉市育人國小視障生陳采稼從小就喜歡閩南語，但因視力破碎，讀書學習一直是她的難題，不過她並沒有因此放棄對閩南語的熱愛。校內舉行語文競賽，陳采稼主動告知想參加閩南語朗讀比賽；校方說，她不畏困難先將朗讀文稿翻譯成點字稿，並聆聽聲音檔學習發音語調，寒假都在練習，終於展現完美成果，展現的勇氣和毅力令人佩服。（看完整報導）

「兩萬種蜜蜂」8歲童星刷新柏林影展紀錄 飾跨性別者擒銀熊獎

第73屆柏林影展獲獎名單出爐，年僅8歲的西班牙童星蘇菲亞奧蒂羅在競賽片「兩萬種蜜蜂」中，飾演尋求自我認同的跨性別女孩勇奪銀熊獎最佳主演，刷新影展最年輕獲獎者紀錄。蘇菲亞奧蒂羅（Sofía Otero）之前沒有任何演出經驗，是導演從500名女孩中挑選出來。奧蒂羅在台上含著淚水頻頻感謝陪審團、電影團隊和她的家人，她的童言童語以及大方表現，也為藝術殿堂注入活力，讓現場所有電影人眼睛一亮。（看完整報導）

漫畫呆伯特作者涉種族仇恨主張「白人應遠離黑人」 遭多家美媒停刊

著名的職場諷刺漫畫「呆伯特」（Dilbert）作者亞當斯指稱非裔美國人為「仇恨團體」，同時指責黑人不關注教育，他還說「我真的厭倦看到一個又一個美國黑人毆打非黑人公民的影片」，並認為白人應該「離這群人遠點」；亞當斯發表上述言論後，華盛頓郵報等多家美國媒體宣布不再刊登「呆伯特」。（看完整報導）