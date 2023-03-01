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海廢變黃金 公私協力將廢料製成眼鏡、鋼珠筆

2023/3/1 11:33
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）廢棄漁網、浮具大變身，回收利用製成機能衣、電腦產品，海洋委員會與民間、業者合作回收海廢料邁入第4年，回收量與再利用量增數倍，今年更利用海廢料製成再生眼鏡、浮球再生鋼珠筆等產品。

民國109年起海委會海洋保育署與地方政府試辦廢漁網（蚵繩）、海廢保麗龍（浮具）回收再利用計畫；根據海保署統計，首年回收量為105公噸，去年增為255公噸，再利用率也從56.6%提升為83.1%。

海保署指出，目前有新北、基隆、桃園、台中、高雄等12縣市參與計畫，不少縣市都有成功案例，包括嘉義縣政府與在地業者台灣化學纖維公司（新港廠）合作試驗，成功將廢漁網製成機能衣等產品；澎湖、金門及連江縣則以冷壓製磚、熱熔技術，將海廢保麗龍生產成電腦產品。

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海保署發布新聞稿指出，計畫委託地方政府試辦，廢漁網收購後交由海廢再生聯盟回收再利用，經聯盟成員斗美工程行、宏恩塑膠、集盛實業、樺奕塑膠工業公司等廠商進行再製。

海保署今年預定要回收處理158公噸廢漁網和85公噸海廢保麗龍，也規畫多項展示活動讓民眾了解海廢再生產品，不定期送出海廢再生眼鏡及浮球再生鋼珠筆，也希望民眾以綠色消費支持海廢再生產品。（編輯：陳仁華）1120301

#海保署
#海洋委員會
#海委會海洋保育署
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