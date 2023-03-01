將台灣棒球推向世界 彭誠浩獲頒文大名譽博士

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（中央社記者陳至中台北1日電）中國文化大學今天舉辦61週年校慶，並頒發名譽教育博士學位給前世界棒壘球總會副會長彭誠浩，肯定他畢生貢獻棒球，將台灣棒球推向全世界。

文大今天發出新聞稿，今天校慶典禮上舉辦名譽博士頒贈儀式，由校長王子奇頒授彭誠浩學位肩巾，並正冠和頒授證書。

王子奇表示，彭誠浩不僅是文大董事，更是無數師生奉為表率的「大學長」，數十年來為母校、為棒球隊出錢出力，華岡（文大代稱）無人能出其右。

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代表推薦人致詞的總統府資政田弘茂表示，彭誠浩獲推薦的理由有3點，一是畢生貢獻棒球、培育人才；二是自我創業、是成功的企業家模範；三是將台灣的棒球推向全世界，提升國際地位及外交能見度。

彭誠浩致詞時表示：「我的心一天也沒離開棒球隊。」感謝包括旅日全壘打王王貞治在內的許多人，並跟大家分享「永不放棄」的棒球精神，期許大家打造屬於自己的精采。（編輯：陳政偉）1120301