高雄3/8起水情轉黃燈 減壓供水自晚間10時至隔日6時

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旱災中央災害應變中心1日召開112年第1次工作會議，決議高雄水情自提醒綠燈調整為減壓供水黃燈，自8日起實施。圖為高雄新鑿抗旱水井。（高雄市水利局提供）

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北1日電）旱災中央災害應變中心今天決議，考量中央氣象局預測未來一季降雨偏少機率大，自3月8日起高雄水情自提醒綠燈調整為減壓供水黃燈，民生減壓供水時段為晚間10時至隔天上午6時。

為因應後續南部春雨偏少及晚梅的可能性，經濟部已協請高雄市政府、台水公司、水利署積極趕辦「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，採取強化區域調度、增鑿54口抗旱水井及提升既有淨水場處理能力等措施，務必於4月底前完成增供每日13.6萬噸水量。

旱災中央災害應變中心今天召開112年第1次工作會議，水利署長賴建信出席會後記者會表示，考量中央氣象局預測未來一季降雨偏少機率大，決議高雄地區自3月8日起 水情燈號 水情燈號小百科 一、綠燈：

加強水源調度、研擬措施。 二、黃燈：

1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水 三、橙燈：

1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水

2.減量供水：

（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限

（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20% 四、紅燈：

分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

定點供水優先順序如下：

1.居民維生

2.醫療

3.國防事業

4.工商事業

5.其他



資料來源：水利署 看更多 關閉 調整為減壓供水黃燈，在夜間時段進行減壓供水。

台水補充，民生夜間減壓供水實施時間為晚間10時到隔天早上6時。

賴建信表示，以目前高屏堰每秒7.4立方公尺同等流量水情規模，在104年旱災時高雄地區早已宣布要實施分區輪流供水，而目前高雄仍能穩定供水，顯示政府近6年在前瞻水環境建設加大力度執行伏流水、再生水、區域調度及人工湖等多元水資源開發成效已有所展現。

他說，目前正值抗旱關鍵時刻，指揮官王美花感謝縣市政府與科學園區、工業區廠商自主節水外，也要求台南工業用水大戶必須達到節水10%目標；在此目標之下，各用水單位也回報，這並不會影響廠商生產。

至於目前南部水情是否較先前百年大旱嚴峻，賴建信表示，去年5月至今南部地區降雨量較百年大旱更少，但目前曾文與烏山頭水庫水量相較百年大旱時期來得多，是增加枯水期抗旱韌性重要指標，也凸顯政府抗旱措施有成。

他以高雄市為例，過去前瞻計畫加上百年抗旱1.0、2.0工作，爭取每天70至80萬噸備援能力，包含62口水井、再生水廠投入營運等，供給工業用水大戶，減少民生用水排擠，產生很大效果；此外，高屏溪沿岸伏流水設施也已投入供水行列。

他進一步說，台南則是自109年動土興建安平再生水廠，現在已可投入產業用水；另外，永康再生水廠、科學園區內的再生水廠，也對延長供水韌性有所助益。

媒體關注嘉義水情後續，賴建信表示，嘉義用水一天約30萬噸，除市區水庫供給，另從雲林支援，而曾文、烏山頭水庫蓄水量相較百年大旱充沛，因此也有支援每天11萬噸，讓蘭潭、仁義潭水庫出水量獲得管控，經討論，嘉義水情燈號並無改變。

此外，中北部雨量相對較為豐沛，但近期寶山水庫蓄水率下降速度稍快，針對中北部水資源布局，賴建信表示，石門水庫水量對比百年大旱當時多5千萬噸，而北部水庫水位下降較快，則是1月春耕用水需求加上民生用水需求所致。

至於長期而言如何因應旱災常態化，水利署表示，從北到南都有建置再生水廠，可因應氣候變遷產生的極端事件；透過珍珠串計畫設置管線，強化區域調度和供水韌性；備用水井也是抗旱利器，水利署舉例新竹寶山寶二水庫，若沒有區域調度和抗旱水井，蓄水率無法高達76%，可能連5成都不到。

經濟部在去年8月16日啟動防旱作業，截至目前全國節水成效已達6.6億噸，賴建信說明，跨區支援貢獻3.68億噸；水庫總量節水1.25億噸；自來水減壓供水0.191噸；農業加強灌溉管理1.51噸，4項措施持續進行中。（編輯：潘羿菁）1120301