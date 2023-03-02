盼搶攻陸客來台市場 賴正鎰籲3月15日前開放

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（中央社記者余曉涵台北2日電）COVID-19疫後國內旅遊市場逐漸恢復，涵碧樓董事長賴正鎰今天說，因應邊境解封，國旅人數會微幅下降，呼籲政府3月15日前可以開放陸客來台觀光旅遊，並恢復中國20個城市航班。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣觀光產業受到重創。賴正鎰向媒體表示，過去疫情期間，都市型酒店衝擊大，住房率幾乎都不到2成，而風景區的影響則較小。

賴正鎰表示，目前觀光旅宿業已經逐步恢復正常，都市型酒店已經恢復到80%，度假型酒店不只恢復，營收上還比過去亮眼，但隨著邊境開放，旅客開始安排出國旅遊，國旅人數會微幅下降。

賴正鎰指出，交通部長王國材希望今年吸引600萬旅客來台，其中100萬是陸客，因此他建議在3月15日中國航班應該要恢復到20個城市以上，每週840個客運航班，且在15日前要開放陸客來台觀光旅遊，這才有機會讓入境旅客人數可以達到600萬目標。

至於房價方面，賴正鎰表示，平均房價成長約1成左右，主因是物價波動及政府調整基本工資等因素，但他研判這波漲價之後，就不會再往上成長。

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賴正鎰也提到，旅宿業缺工問題嚴重，以涵碧樓為例，全體員工薪資每月平均都在新台幣4萬元以上，但清潔、洗碗等工作仍找不到人，呼籲政府應該開放1萬名移工給旅宿業來解決缺工問題。

賴正鎰透露，涵碧樓未來10年希望在全球布局30個點，其中台灣第2家涵碧樓的評估地點包含花蓮、墾丁及雲林，目前以雲林出線的機率最高，預計投資20億元以上，最快今年定案，最晚3年後可以開幕。（編輯：管中維）1120302