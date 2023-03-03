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大學甄選季到來 台大多元智能適配系統助填志願

2023/3/3 12:38
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（中央社記者陳至中台北3日電）學測成績2月揭曉，大學甄選季到來，許多學生都在苦惱如何選出6個志願。適性協會與台大USR計畫今天召開記者會，建議學生可使用「台大多元智能選系適配系統」，找到適合自己的校系。

中華適性教育發展協會理事長王立昇表示，「快樂學習」過於理想，真正能成就青年的途徑是熱情學習、適性學習。教育界應協助學生找到自我的期許和性向，進而逐夢踏實。

適性協會與台大USR（大學社會責任）計畫合作，耗時2年開發多元智能選系適配線上系統，免費提供學生使用。

計畫共同主持人、台大師培中心教授王秀槐表示，適配系統的問卷經多次會議討論擬定，先由台大各系組教授填寫學生所需智能，做出各系組的智能雷達圖；再邀請台大學生填答同一份問卷，比對後確定系組適配度（經統計達65%）；最後也邀請國高中生試填，驗證系統效度。

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王秀槐表示，系統建置完成後，學生上網填寫問卷，就可看到自己的多元智能分布雷達圖，經與系組的雷達圖比對，列出適配系組，學生還可進一步連結到各系網頁。

王秀槐表示，上述系統是以台大系組為基礎，提供適配建議。但相同系組領域所需的人才特質，具一定的共同性，台大的適配資料，也有一定程度能跨校適用。相關資訊可搜尋「台大多元智能選系適配系統」。（編輯：李亨山）1120303

#台大師培中心
#王秀槐
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