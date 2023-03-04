清晨新竹寶山9.6度 白天全台高溫逾20度

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中央氣象局觀測，因輻射冷卻作用，今天清晨局部地區氣溫偏低，平地最冷是新竹縣寶山攝氏9.6度，氣象局說，白天氣溫就會明顯回升，全台高溫都可達20度以上，南部上看26度。

根據氣象局觀測，清晨西半部及東北部低溫12到15度，花東地區16、17度，輻射冷卻作用下，局部氣溫更低，台灣本島平地最低是寶山9.6度，其次是花蓮縣光復10度、新竹縣峨眉10.1度、花蓮縣鯉魚潭10.3度、新竹縣新埔10.4度，離島最低是馬祖9.9度。

氣象局說，今天台灣附近仍為東北風的環境，水氣稍微增加，東半部降雨微明顯，西半部山區偶有零星飄雨，其他地區是多雲到晴，大部分地區可見陽光。

氣象局預報，白天北部及宜蘭、花蓮高溫20、21度，其他地方可達23到26度，南部內陸可能會更高，日夜溫差大，明天到10日，大氣環境偏乾，各地是晴朗穩定好天氣，但清晨仍有輻射冷卻帶來較低氣溫。（編輯：郭諭儒）1120304