女性多做58天才與男性同酬 婦團籲政府推積極政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北4日電）勞動部日前表示，去年女性平均須比男性多工作58天，才達整年薪資相同。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，政府應推動薪資透明化等更積極的政策，縮減性別薪資差。

勞動部日前表示，台灣女性平均時薪新台幣314元，為男性373元的84.2%，兩性薪資差距為15.8%。換算下來，女性較男性須多工作58天（365日曆天×15.8%≒58天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此今年「同酬日」為2月27日，與去年維持同一天。

覃玉蓉今天接受中央社記者電訪表示，勞動部指出台灣近年性別薪資差距惡化，是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但同樣在疫情影響下的歐盟，有些國家男女薪資差反而縮減，政府應有更積極、實際的政策，不能僅軟性呼籲雇主改善職場性別不平等情況。

覃玉蓉指出，男女工作待遇平等問題在各國受到重視，尤其在歐盟，有不少國家強制雇主必須公開薪水，也不能禁止員工主動揭露；有的國家則建立公開系統，公布不同背景、各職業類別的薪資，民眾也可以自行查詢，確認所受待遇是否合理。

女性升遷較男性困難部分，覃玉蓉說，歐洲議會在去年通過性別平等重要協議，未來上市公司在管理職、董事會等，都須有特定比例以上的女性。此外，也有國家提供雇主自評表格及完整指導手冊，讓企業知道可以如何落實職場平等，減少男女待遇不同問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於男女從事職業不同，覃玉蓉指出，除勞動部門外，教育部門也要積極降低教育現場男女學生在科系、專業選擇上的差距，透過政策鼓勵男性選擇過往多由女性從事的行業，也鼓勵女生學習科學等過往認為男生較拿手的科目。

勞動部統計處長梅家瑗日前指出，110年受COVID-19疫情影響，聘用女性比例較高的住宿及餐飲業，時薪調漲幅度小，而男性占比較高的製造業則因外貿暢旺，帶動時薪增漲幅度較大，導致男女薪資差距較109年擴大；去年兩性的薪資差距則與110年持平，未有擴大。（編輯：陳政偉）1120304