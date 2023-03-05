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早安世界》南投立委補選民進黨團結力挺 蔡培慧空陸戰擊敗林明溱
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早晚天冷日夜溫差大 晴到多雲花東零星雨

2023/3/5 07:57
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（中央社台北5日電）中央氣象局表示，今天台灣附近吹著偏乾東北風，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨；輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷。

氣象局指出，西半部及宜蘭、花蓮低溫普遍在攝氏11到14度，局部地區有10度以下氣溫發生，台東低溫17度左右，白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫21到23度，中南部約25、26度，南部內陸溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

苗栗至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風，海邊活動請多留意。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，中國上海一帶臭氧約60~80ppb，東北風可能挾帶微量境外臭氧影響台灣，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120305

#中央氣象局
#花東
#宜蘭縣
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