網購違法藥增 薛瑞元：假藥可能性高勿買

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）近期民眾透過網路購藥違法行為增2至3倍，衛生福利部長薛瑞元今天表示，不管製造或輸入的藥廠，藥物都受嚴格管理，不可以流出，網購藥品可能是假藥，呼籲勿買來路不明藥物。

薛瑞元出席台灣復健醫學會年會及連倚南基金會第4屆卓越研究論文頒獎，接受媒體聯訪時被問及網購違法藥議題。他說，這是國內一直以來面臨的挑戰，依據藥品製造、輸入、銷售相關法規，製造或輸入方不可以直接銷售給台灣消費者，只能賣給藥局或醫療院所。

薛瑞元進一步表示，這種透過企業直接對消費者的B2C（Business to Consumer）商業模式，就要看貨源來自何處。他特別提醒，根據國內藥品通路規定，不管製造或輸入的藥廠，藥品基本上不可以流出，這部分受到嚴格管制，民眾從網路購買的藥品可能是假藥，可能會吃出問題，呼籲千萬不要買來路不明藥物。

媒體並問及，世界最佳醫院排行榜（World’s Best Hospitals 2023）首度將台灣納入排行，台大醫院名列全球第249名，是國內排名第一，但有醫師認為名次不該這麼低。薛瑞元表示，能受到肯定是值得高興的，評論排名，需要先了解評比指標。

薛瑞元說，相關國際性醫療院所比較評比標準，通常會包含國際病人對於醫院服務感受，這部分就會有文化差異，台灣的醫院病人可能比較多，一進醫院就會感受到比較熱鬧，對一些國際人士而言，就會覺得不適應。

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台灣對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範逐步鬆綁，近期宣布國際郵輪來台規定放寬，但有業者認為力度不夠。薛瑞元說，一切按部就班，沒有針對郵輪做特別方案，就是一次性的規定。

除了COVID-19疫情之外，國際禽流感H5N1似乎悄悄升溫，柬埔寨已有人感染死亡，世界衛生組織（WHO）示警可能演變成人傳人。薛瑞元說，將密切觀察近期邊境入關者，尤其從柬埔寨來的旅客，將注意是否有類似現象。（編輯：管中維）1120305