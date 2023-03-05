南台科大宿舍增互動場域 陳建仁：有助栽培創新人才

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）行政院長陳建仁今天視察南台科技大學H2創業家族圓夢宿舍改善情形時表示，改造後的宿舍增加團隊互動場域，鼓勵學生間多進行腦力激盪，有助栽培更多有創新想法人才。

陳建仁上午在教育部政務次長劉孟奇、台南市長黃偉哲等人陪同下前往南台科大，除視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形外，並聽取多個創新團隊執行成果簡報。

南台科大校長吳誠文致詞表示，校方以教育部補助加上自籌款共新台幣2597萬元，選定原為校內創新育成中心的編號H2舊建物，執行創業家族圓夢宿舍修建，2、3樓規劃為寢室區，提供120個床位，寢室走道外牆為學生創作展示區，1樓則提供公共交誼廳、討論室、輕食料理區、創造區等空間。

黃偉哲表示，南台科大將舊建物改建活化，不僅提供住宿功能，還規劃創業發想空間，相信將來就是一個非常好的創業基地，市府會持續與在地各大專院校合作，協助串聯校外資源及實業界。

陳建仁表示，以前從書中得知英國劍橋大學學生在住宿期間，會在宿舍定期與導師互動，幫助激發學生想像力；在美國也有不少知名科技業，是由大學生間互相腦力激盪，加上很好老師指導，在很年輕時就創業成功。

陳建仁說，自己雖沒有住過學校宿舍，但求學時代也常到宿舍找同學聊天，以前宿舍環境很窄小，難以進行各種討論或互動，南台科大整建的創業家族圓夢宿舍，提供不同領域學生團隊跨域整合討論空間，透過更多互動，更有機會截長補短、彼此合作，對未來創業、就業都有助益。

陳建仁表示，希望南台科大未來能栽培更多具有創意年輕人，為台灣注入最好活力，行政院也在這次疫後特別預算中針對學貸族提供補貼，盼減輕有抱負的弱勢家庭學生壓力，持續朝圓夢目標邁進。（編輯：陳仁華）1120305