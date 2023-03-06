預立醫療僅4.5萬人簽署 專家促政府補助諮商費

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（中央社記者郭建伸台北6日電）病人自主權利法實施4年，但至今僅4.5萬人簽署預立醫療決定。學者專家指出，諮商預立醫療多是知識階級民眾，認為政策最大障礙是諮商費，建議政府編列預算補助65歲以上民眾，減少臨終無效醫療費用。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天召開病人自主權利法公聽會，邀集產官學代表與會。

衛生福利部次長周志浩於公聽會發言指出，病人自主權利法自民國108年1月6日實施，使具完全行為能力的意願人可以透過「預立醫療照護諮商」，事先立下書面的預立醫療決定，自主選擇接受或拒絕醫療。

周志浩表示，統計至112年2月底，共計4萬5621人簽署預立醫療決定，年齡分布以55至74歲為大宗，另有246家預立醫療照護諮商醫療機構。

台灣社區醫院協會常務理事謝景祥表示，病人自主權利法的法令沒有太大問題，最大障礙是諮商費，醫生更不敢跟病人提諮商要收費，呼籲應比照成人癌症篩檢提供免費。

謝景祥表示，病人自主權利應是基本人權，但民眾卻得花錢諮商，建議衛福部5年編列新台幣50億元預算，補助65歲以上民眾預立醫療諮商，預計可省下臨終無效醫療費用，並促使健保更有效推動急重症醫療。

台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀表示，根據台大醫院調查，會來諮商預立醫療的民眾大部分是知識階級，但政府應普及預立醫療政策，呼籲應比照癌症篩檢不要收費，並在病人住院時主動宣傳，增加簽署過程便利性。

民進黨立委洪申翰指出，根據醫事司統計，簽署預立醫療決定書，有7成都是集中在六都，建議應縮短城鄉差距努力，且推廣政策不能只看簽署數量，更要給足醫院資源，讓更多地區醫院、社區診所來建置諮商服務。

前體育主播傅達仁兒子傅俊豪今天也受邀出席公聽會。傅俊豪回憶，他父親生前罹癌後是安寧醫療病人，但2年期間病情每況愈下，不斷增加止痛藥，最後選擇到瑞士選擇尊嚴善終，他認為安寧醫療與尊嚴善終可併行。

傅俊豪說，尊嚴善終是在絕症病人自願前提下，減少病人痛苦，降低醫療負擔，懇切希望台灣未來通過尊嚴善終法，讓末期病人多一個選擇，不要像他父親一樣花費巨資客死他鄉。（編輯：趙蔚蘭）1120306