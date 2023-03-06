調查：4成旅客盼來台 城市巡禮綠色旅遊比重升

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（中央社記者余曉涵台北6日電）根據旅遊業者的最新調查報告，有4成國際旅客希望在今年就到台灣旅遊；不過，旅客來台目的雖然仍以逛夜市為首，但疫後城市巡禮及綠色旅遊的比重上升。

雄獅集團欣傳媒今天舉辦2023觀光經濟論壇-全球旅遊大預測，討論國際視野、觀光重啟及頂級旅遊為3大主軸，邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人出席，會中公布2023國際旅客來台觀光趨勢調查研究報告。

雄獅集團欣傳媒總經理單葑接受媒體聯訪時表示，根據調研報告顯示，有5成以上的受訪者計劃在2年內來台旅遊，有近4成旅客希望在今年就來到台灣，尤其又以日旅客最想來台。

吸引旅客來台的3大原因首選是特色美食，其次是自然風光，治安良好則排名第3。單葑指出，有趣的是，雖然旅客來台最喜歡的還是逛夜市，但比例較過去降低，城市巡禮及旅色旅遊的比重則較疫情前的調查提升。

單葑說，有38%的旅客希望以客製化包團來台旅遊，跟過去有很大的不同，且不同區域的旅客來台也有不同喜好，東南亞旅客偏好主題樂園，韓國旅客以攀岩為主。來台天數上歐美旅客較偏好7到10天的長天數，鄰近的日韓及中港澳則是以短天數為主。

台北市長蔣萬安致詞時表示，未來台北市希望可以透過深入及優質的體驗，吸引國際旅客來到台北，且可以重遊台北愛上台北，因此今年規劃擴大年貨大街、2023台灣燈會及現在的花季等，要透過點到線到面的形式，讓國際旅客來台旅遊。

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新北市長侯友宜致詞時說，新北市是台灣縮影，有山有海，也擁有多元族群，像是新北市有28個漁港，是除了離島外最多的漁港的縣市，且每個縣市都有不同特色，要把軟硬體做好詳細規劃。

2023國際旅客來台觀光趨勢調查，面向中港澳、東南亞、東北亞及歐美澳市場或社群，回收3011份問券，分析吸引國外旅客來台旅遊的原因、國外旅客最喜歡的旅遊目的地、最受國外旅客喜愛的食宿遊購體驗等，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。（編輯：陳清芳）1120306