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國際品牌酒店進駐台中海線 推愛地球環保客房

2023/3/6 16:58（3/6 17:06 更新）
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國際品牌酒店「震大金鬱金香酒店」進駐台中海線，6日正式開幕，飯店為響應環保推出「愛地球客房」，不提供一次性備品，更希望自備水壺、拖鞋，貫徹完整綠色旅行新價值。中央社記者趙麗妍攝 112年3月6日
國際品牌酒店「震大金鬱金香酒店」進駐台中海線，6日正式開幕，飯店為響應環保推出「愛地球客房」，不提供一次性備品，更希望自備水壺、拖鞋，貫徹完整綠色旅行新價值。中央社記者趙麗妍攝 112年3月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）看好風電產業，震大金鬱金香酒店插旗台中海線，今天正式開幕，為響應環保，飯店不主動提供一次性備品，更希望自備水壺及拖鞋，貫徹完整綠色旅行新價值。

金鬱金香酒店是歐洲第2大飯店品牌，震大集團看好台中港風力發電產業，承租台中港公司土地興建飯店．去年11月試營運，今天正式對外開幕。飯店為響應環保推出「愛地球客房」，不提供一次性備品，更希望自備水壺、拖鞋。

開幕式上，震大集團董事長葉漢祥表示，國際、環保及尊榮，一直是其3大服務理念，梧棲有文化底蘊，盼永續推廣台中港在地海線人文觀光旅遊，透過環保優惠與金鬱金香的品牌特色，帶給旅客一個新世代的綠色旅行方式與在地深度人文之旅。

金鬱金香酒店集團台灣區董事總經理徐慶昌表示，金鬱金香酒店是歐洲酒店第2大集團，全球有1000多家酒店，目前台灣有5家。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港務分公司將原有員工宿舍及訓練中心共2.5公頃土地，委由專業團隊經營餐旅宿業和會展中心，活用港務公司房舍，也讓港務公司的多角化經營邁進一大步。

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為歡慶開幕，即日起至3月31日，飯店推出住房、餐飲、宴會開幕限時限量優惠，包含「17279一起愛地球，身分證對對碰住房免費」、「你環保我送餐」及「環保愛啤酒」三大專案。

台中市議會副議長顏莉敏致詞指出，她的身分證有「17279」，可免費住宿，民進黨台中市議員王立任表示，海線發展雖慢，但要走得遠，建議比照高雄，利用原有港區貨運鐵路改建輕軌，連結海線景點，帶動觀光發展。（編輯：謝雅竹）1120306

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