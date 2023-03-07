楊祐寧化身愛心隊長 號召共同關心早療孩童

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（中央社記者余曉涵台北7日電）藝人楊祐寧化身愛心隊長，呼籲社會大眾以行動支持弱勢兒童服務計畫，陪伴慢飛家庭一同解鎖發展遲緩孩子的成長任務。

伊甸基金會今天舉行「慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰」 2023育兒現況調查發布記者會，藝人楊祐寧化身為愛心隊長，呼籲民眾一起關心早療家庭的孩童，支持弱勢兒童服務計畫。

楊祐寧分享拍攝公益廣告的現場，他說，慢飛天使小善是一個很開朗也很活潑的女孩，在拍攝當中常常會跟她聊天，也讓他印象深刻。

伊甸基金會指出，小善今年5歲半患有罕病雷特氏症，使她自主能力較弱，身體站不穩須旁人扶才能行走，3歲時來到伊甸婦幼家園。

小善媽媽說，來到伊甸基金會後，發現小善很喜歡跟人互動，只要跟小善講話，她就會一直笑，來到伊甸後真的成長很多。

伊甸基金會指出，針對0到6歲幼兒照顧者進行育兒現況的調查，結果發現有超過6成的家長，曾有孩子生病或有突發事件時無人協助的經驗，更高達8成的家長曾面臨工作、家事與照顧孩子間無法兼顧的窘境。

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伊甸基金會說，許多家庭遇到孩子的成長有遲緩現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。

伊甸基金會表示，早療服務就像是慢飛家庭特攻隊的顧問，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座以及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的5大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。（編輯：陳政偉）1120307