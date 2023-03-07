東京食品展台灣「食」力強 日業者採購50噸石斑魚

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）2023年東京食品展今天開幕，台灣館是第二大的國家館，受到業者熱烈歡迎，前來台灣館洽商者多，日本一家水產公司更當場簽約採購50噸台灣石斑魚。

東京食品展今天盛大開展，由經濟部國際貿易局與外貿協會共同籌組台灣館，共徵集136家廠商。除農委會外，國內重要農產食品生產縣市，包括高雄市、屏東縣等9縣市參與，聯手7大食品產業公會，是近5年最大陣容，攜手展示台灣特色美食。

台灣館開幕典禮由經濟部次長陳正祺與外貿協會董事長黃志芳共同主持。駐日代表謝長廷、農委會副主委陳駿季，以及高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美等9縣市首長出席。

此外，包括邱議瑩、陳明文、蘇治芬、蔡易餘、劉櫂豪、王美惠及傅崐萁等立委也到場助陣，台灣館氣勢如虹。

駐日代表謝長廷致詞時笑說：「這次展現台灣的大團圓、大團結，多個縣市政府、中央單位、海外單位、立法院的經濟委員會立委來，大概今天立法院沒有辦法開會。」

他說，這次農委會推出的不僅是農產品，還有水產品等很多物品，今年參展業者由去年的30多家增至136家，氣勢真的很大。

黃志芳致詞時表示，日本為台灣農產食品第二大出口市場，本屆台灣館展出規模盛大且陣容堅強，是第二大參展國，貿協也將於今年11月在東京辦理台灣形象館。

貿協這次特別設置「台灣特色食品專區」，展示精選及輸日暢銷食品，包括外銷日本創新高的生鮮鳳梨、去年首度進軍日本的冷凍鳳梨釋迦及台灣石斑魚、長年熱銷日本的蒲燒鰻、豬肉加工製品及名酒佳釀，展現台灣食品加工多樣性。

2023年東京食品展7日開幕，台灣館集結136家台灣廠商，是此展第二大國家館。水產業者推出的石斑備受矚目。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月7日

東京國際食品展7日開幕，由經濟部國際貿易局與外貿協會籌組台灣館共徵集136家廠商，除農委會外，高雄市、屏東縣等9縣市參與，聯手7大食品產業公會參展。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月7日

陳駿季下午在活動現場見證台農發董事長洪忠修和日本Suntrust公司社長小山誠二，簽署合作備忘錄（MOU），Suntrust將採購50噸台灣石斑，包含龍膽石斑與青斑。

陳駿季表示，台農發是台灣一家非常優質的農產貿易公司，他希望透過台農發與Suntrust的合作為典範，未來將更有效的將台灣優質水產品行銷到日本及全世界各地。

Suntrust社長小山誠二對中央社表示，因為台農發的優秀員工出身愛媛縣，且台灣與愛媛縣的城市有姊妹市情誼，此契機促成了合作。

漁民出身的他說，自己能做的就是傳達生產者的心意，他認為世界上不論哪一國，日本、台灣都有這種心意。這項採購合約是50噸台灣石斑，他覺得這數字並不算勉強。

小山誠二表示，以前有業者從台灣帶石斑到沖繩養殖時，他曾參與，是個很偶然的機會。這次聽說台灣面臨石斑無法外銷中國的困難，自己想盡點心意，也很感謝人與人的結緣。

日本是台灣水產品最大出口國，去年水產品總體外銷金額約16.8億美元，出口到日本的水產品產值就有約4.8億美元，占比約28.6%。

本屆東京食品展新參展的台灣業者比例高達4成，包括國內冷凍水果生產大廠冠南首度於東京展出；食品業指標性業者則有金蘭食品、台灣菸酒、允偉興業、宏裕行、金利食安、屏榮等，尤其是畜產品參展家數創新高，奇美食品、信功、黑橋牌、台畜與廣達香紛紛投入，受日本肯定，加熱肉品在日本市場商機值得期待。

本屆東京食品展有來自逾60國總計1485家廠商參展，4天展期將吸引超過3萬人次參觀。（編輯：周永捷）1120307

東京食品展7日盛大開展，由經濟部國際貿易局與外貿協會共同籌組台灣館共徵集136家廠商參展，駐日代表謝長廷（右2）在台灣館開幕式後為台灣業者加油打氣。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月7日

崇越集團旗下「安永生技」公司在本屆東京食品展參展的品項主打細胞活存冷凍技術（CAS）的冷凍龍膽石斑、金目鱸、虱目魚等在地養殖魚等。駐日代表謝長廷為業者加油打氣。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月7日