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東京食品展台南展場訪客湧入 黃偉哲急調貨支援

2023/3/8 18:21（3/8 18:56 更新）
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2023日本東京國際食品展台灣館開幕後人氣夯，台南展區迎接各國訪客熱烈造訪，台南市長黃偉哲（前左）8日視察時指示農業局要從國內調貨，支援前線行銷需求。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月8日
2023日本東京國際食品展台灣館開幕後人氣夯，台南展區迎接各國訪客熱烈造訪，台南市長黃偉哲（前左）8日視察時指示農業局要從國內調貨，支援前線行銷需求。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月8日
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（中央社記者張榮祥台南8日電）日本東京食品展台灣館昨天開幕，面對各國訪客熱烈造訪，台南市長黃偉哲今天視察台南展場時，指示台南市政府農業局從國內調貨，支援前線行銷需求。

台南市政府今天發布新聞稿指出，東京食品展台南展場共15家台南的農會與食品業者參展，各國訪客湧入，普獲好評，大型商社、貿易商、超市通路商等買家造訪，在展區仔細品嚐與詢價，現場試吃樣品消耗速度相當快，超出預期。

黃偉哲今天視察台南展場，指示幕僚一行人將行李箱與背包所有樣品與手冊，全數支援東京現場展區，市府農業局也要從國內調貨，支援前線行銷需求。

黃偉哲表示，農產台南隊和日本重要通路商、零售商5日開始接觸，對方對台南鮮果、果乾等加工品非常有興趣，唯一遺憾是帶到日本的東西太少。

東京食品展的台南展區，展示內容包括冷壓果汁、急凍保鮮的鮮果、真空包裝的漁產，及台南產製的鳳梨、芒果、文旦等加工品。（編輯：謝雅竹）1120308

#黃偉哲
#台南市
#台南市政府農業局
黃偉哲
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