桃市府令長勤工會停開大會選舉 限期改善否則解散

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（中央社記者葉臻桃園9日電）長榮航勤企業工會涉阻擋基層員工入會。桃園市勞動局今天表示，已發函令長榮航勤工會停止召開會員大會及會員代表選舉，並限期在22日前改善，否則將依工會法聲請法院解散工會。

桃園市產業總工會上午和長榮航空企業工會在桃園市政府前進行陳抗，桃產總表示，長榮航勤企業工會沒有正常開會運作、也沒有招收會員，超過300名長榮航勤基層員工想加入工會卻被阻擋，桃園市政府應立即依工會法令其停止辦理違法的會員大會與會員代表選舉。

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桃園市政府勞動局下午發布新聞稿表示，已在昨天依工會法發函，令長榮航勤企業工會停止召開會員大會及會員代表選舉，先前也已發文向工會重申、限期於3月22日前改善公文審查新會員入會申請案，如屆期仍未改善，將依工會法規定聲請法院解散工會。

勞動局表示，依工會法規定，會員代表大會議決事項多屬與會員權利義務有關的重大事項，目前長榮航勤公司仍有200多名員工未能加入工會，長榮航勤工會卻決定在3月21日召開會員大會並選舉會員代表，將影響已申請入會員工參與工會運作的權利，長榮航勤工會應儘快依章程審查員工申請入會案。（編輯：方沛清）1120309