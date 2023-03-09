東海岸運動競賽活動回歸 5月起陸續登場

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（中央社記者余曉涵台北9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，東海岸停辦多年的運動競賽活動今年5月起陸續回歸，包含長濱雙浪金剛馬拉松、秀姑巒溪泛舟鐵人三項等，即日起開放報名。

交通部觀光局今天舉行2023東海岸運動觀光全國記者會，會中宣布因應COVID-19疫情停辦多年的運動競賽活動將陸續回歸，即日起陸續接受民眾報名。

交通部觀光局東部海岸國家風景管理處指出，活動包含5月7日舉辦的「長濱雙浪金剛馬拉松」、 6月11日的「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」外，還有全年性「馬到成功168自行車遊程」。

東管處表示，馬到成功168自行車遊程是與旅行社合作，從台東市馬亨亨大道至成功鎮，來回約168公里的路段中，提供半日遊、1日遊及2日遊行程，已經超過 4000以上人次參與。

遊程除了持續利用電動輔助自行車搭配在地導覽兼領騎人員的解說外，今年也升級提供導覽子母機，並增設都蘭及成功單車據點，搭配甲租乙還服務，要讓遊客能用電輔車更深度慢遊於各區域小鎮內瞭解在地特色文化。

長濱雙浪金剛馬拉松方面，東管處表示，將從長濱國小鳴槍起跑，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM。

東管處指出，今年馬拉松結合觀光圈「雙濱生活趣」的在地業者，為跑者準備取自長濱當地友善農場，養殖的白蝸牛萃取其黏液產出的在地伴手禮白玉（白蝸牛）面膜，前一晚的「來長濱吃辦桌」活動也會同時回歸。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽今年除了鐵人三項組（泛舟+路跑+自行車）、鐵人兩項組（泛舟+路跑）、鐵三角接力組（2-3人接力完成）外，增加純泛舟競賽組，民眾可自行組隊參加（一艇8人），人數未達將逕行配艇，限量僅40組。

東管處長林維玲說，過去金剛馬拉松大約2000來客數，秀姑蘭溪泛舟1500人，今年開放一般性泛舟，估計人數會再衝高。（編輯：管中維）1120309