海洋塑膠微粒數量快速增長 學者：比魚多恐成真

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（中央社記者張雄風台北9日電）根據國際期刊研究，發現從2005年後海洋塑膠微粒數量快速增長。截至2019年，上層海洋塑膠微粒換算成重量約是230萬噸。學者認為，「海洋中塑膠微粒比魚多」這句話有可能發生。

國際期刊「公共科學圖書館：綜合」（PLOS ONE）今天發布最新研究「成長中的塑膠煙霧，當前估計有超過170兆個塑膠微粒漂在全世界的海洋中--需要緊急解決方案」（A growing plastic smog, now estimated to be over 170 trillion plastic particles afloat in the world's oceans--Urgent solutions required.）

研究的採樣地點涵蓋北大西洋、南大西洋、北太平洋、南太平洋、印度洋與地中海，追蹤1979到2019年間海洋塑膠污染的數據，發現從2005年之後海洋塑膠微粒數量快速增長。

研究中提到，1990年前檢測到含塑膠微粒的樣本很少；1990年到2004年間，樣本有大量增加，但並未發現明確的趨勢；2005年後則大量增長。可能的原因之一是2004年之前儀器沒有這麼進步，但2005年後檢測儀器精進、選擇較多、技術較好，所以檢測到的樣本也比較顯著。

根據估計，2019年全球上層海洋（0至200公尺）的塑膠微粒數量約171兆個（82兆至358兆個塑膠微粒間），換算成重量約是230萬噸。研究團隊呼籲國際上應有具法律約束力的政策或全球性條約，來解決海洋中塑膠微粒數量大幅增長的問題，並從源頭減量。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所助理教授許瑞峯於 台灣科技媒體中心發文表示，由於早期尚未掌握塑膠的風險，也尚未建置塑膠回收系統，導致塑膠廢棄物因管理不當直接排放至自然環境中；然而，至今仍有近20%的塑膠廢棄物持續被排入環境中，制定和落實更有效力的管理措施和法規有其必要。

許瑞峯認為，海洋漁獲量持續受人為過度捕撈和氣候變遷而減少，而塑膠微粒於海洋環境中的累積則因塑膠使用量增加而加劇，這一消一長之間，「海洋中塑膠微粒比魚多」這句話非常有可能發生。

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許瑞峯提到，目前台灣周遭海域已發表的海漂垃圾和塑膠微粒實測數據仍然較少；事實上，台灣河川出海口的污染物累積和傳輸常受河川的流量、潮汐的變化和降雨的強度所控制，而進入海洋後也會受複雜的海流（如黑潮和中國沿岸流）和強勁的季風所影響。

許瑞峯建議，要解析台灣周遭複雜的水體環境，應針對塑膠微粒的熱點與流場在不同季節的關係進行研究。（編輯：管中維）1120309