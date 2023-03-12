降血脂藥「立普妥」短缺 5月底恢復正常供應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北12日電）缺藥頻傳，衛福部食藥署今天公布，降血脂藥品「立普妥」短缺，預計5月底恢復正常供應，現階段廠商採取控貨供應；國內同成分、同劑型、同含量學名藥品項多，供應無虞。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長楊博文接受媒體聯訪時表示，9日接獲藥品許可證持有藥商暉致醫藥通報，「立普妥膜衣錠10毫克 」（衛署藥輸字第022886號）藥品短缺，主要是因全球包材短缺及波多黎各製造廠受颶風影響生產排程等因素，出現全球供應不足情形。

楊博文說，這個藥品主成分為Atorvastatin，是降血脂藥品，這款藥物國內預計5月底恢復正常供應，現階段尚有庫存，廠商採取控貨供應模式，據了解，各醫療端也會有庫存，不一定每家醫療院所都會短缺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊博文指出，國內除核准有多張學名藥藥品許可證外，還有多種相同藥理機轉的成分藥品可供替代，同成分年用量約1億顆，推估「立普妥」在同成分藥品市占率約2至3成左右，台灣仍有多項學名藥可供替代，這類降血脂藥品供應無虞，暫無增產必要。

楊博文表示，最快將於明天公布學名藥訂購資訊於「藥品供應資訊平台」（https://dsms.fda.gov.tw/），供臨床端參考。雖依據短缺風險評估，這個成分劑型藥品未列為藥事法第27-2條的必要藥品，但針對非必要藥品，食藥署仍要求藥商如有停止供應或不足供應時，應及時主動通報。（編輯：管中維）1120312