台科大2教授跨領域受矚目 入選高度被引用學者

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台灣科技大學13日發布新聞稿，電機系講座教授蘇順豐在科睿唯安（Clarivate）最新公布的2022年度高被引學者中，入選「跨領域」項目（Cross-Field Category），他在機器人、智能控制、模糊系統、神經網絡和最佳化等領域發表超過300多篇期刊和會議論文。（台科大提供）。中央社記者陳至中台北傳真 112年3月13日

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（中央社記者陳至中台北13日電）台灣科技大學今天表示，電機系講座教授蘇順豐、化工系講座教授黃炳照在科睿唯安最新公布的2022年度高被引學者中，入選「跨領域」項目（Cross-Field Category），受國際重視。

台科大今天發出新聞稿，科睿唯安（Clarivate）公布的「高被引學者」名單中，全球有6938名科學家入選，台灣有29人，其中本土研究人員有15人。

台科大入選的學者中，蘇順豐在機器人、智能控制、模糊系統、神經網絡和最佳化等領域發表超過300多篇期刊和會議論文。

蘇順豐表示，研究可以從自己的角度看問題、找到問題，進而去解決問題，這是科學邏輯且理性的。他認為「合理的問題，做出貢獻，就是好的研究」，要帶著問題找方法，而不是帶著方法找問題，這也是他永保研究熱忱的秘訣。

黃炳照則長期投入奈米結構能源材料研究，包含鋰電池、燃料電池、太陽能電池等，突破傳統電池技術瓶頸。他不只與國際各頂尖研究團隊合作，提供電池效能分析技術，研究成果與應用更深深影響民眾的日常生活。

黃炳照認為，只要是想要找到答案，就可以有恆心堅持下去。他並期待透過自己求學、研究歷程鼓勵更多學生投入科研工作。（編輯：郭諭儒）1120313