觀光局3影片柏林旅展獲獎 為台灣爭光

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部觀光局率團參加全球最大「柏林旅展」，3部國家風景區拍攝的觀光影片參展在旅展獲大獎，為台灣爭光。

觀光局今天發布新聞稿指出，觀光局北海岸及觀音山、阿里山、雲嘉南國家風景區管理處選定參展的3部觀光影片，包括：「冒險之冠」、「神木下的婚禮」及「井仔腳鹽田風情」，獲得金城門觀光影片獎（the golden city gate tourism multimedia award）青睞，分別獲得地區類金星獎、國際文化藝術類金星獎、生態旅遊類影片銀星獎，為台灣觀光爭光。

觀光局駐法蘭克福辦事處主任謝長明表示，這次獲獎是國際旅遊業界對台灣於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，持續深化觀光的肯定和鼓勵，再次展現台灣疫後旅遊的國際魅力。

「冒險之冠」以北海岸呈現豐富的自然景觀與人文歷史，以熱血、冒險、快節奏方式呈現，並融合在地特色，吸引海外國際旅客。

「神木下的婚禮」以阿里山的神木為背景，紀錄一對新人舉行婚禮的浪漫場景；「井仔腳鹽田風光」展現了雲嘉南濱海的獨特鹽田景觀，呈現在地文化和生態之美。

金城門觀光影片獎每年在德國ITB國際旅展期間頒獎，這次比賽共有20個國家、超過100部影片參賽，獲獎的影片涵蓋了文化、生態、創新等多個面向。

柏林國際旅展是全球規模最大的旅遊交易博覽會，過去3年因疫情停辦，今年恢復舉辦，上週在柏林國際會展中心舉行，吸引161國、5500家業者參展，台灣館以「台灣茶文化」為主題布展。（編輯：李亨山）1120313