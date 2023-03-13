長榮航空再購5架787-9客機 拓展歐美航線

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）長榮航空董事會今天通過新的購機案，將以自購方式再引進5架波音787-9新客機，預計2027年全部交付，將投入歐洲及北美航線。

長榮航空發布新聞稿表示，新購5架787-9客機，預計2025年開始交付，2027年底前全數引進，屆時長榮航空波音787機隊將達26架，包括13架波音787-9及13架波音787-10。

長榮航空總經理孫嘉明表示，未來787機隊的調度規劃，續航力較遠的波音787-9主要投入歐洲與北美航線。

另外，目前長榮787型客機只有商務艙（皇璽桂冠艙）及經濟艙，孫嘉明說，預計明年中開始增加提供豪華經濟艙服務，因應營運需求及增加競爭力；載客較多的波音787-10仍維持現有的皇璽桂冠艙及經濟艙，主要飛航亞洲及大洋洲區域航線。

長榮航空指出，波音787大量採用碳纖維等複合材質，比例超過總重量50%，大幅降低機身重量，且不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，可有效降低維修成本；加上配置奇異公司所生產的最新型GEnx引擎，比起舊型廣體客機可減少約20%的燃油消耗與溫室氣體排放，增添長榮航空的營運績效。

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在機艙環境舒適度方面，波音787採用了新型空氣淨化系統，可以過濾氣體分子，能有效去除空氣中的異味及有害微粒，另外由於機身採用抗腐蝕的複合材質，能將機艙內的濕度提升到10%至15%；並可將艙壓控制在海拔6000呎，有助於減輕暈機的不適現象。

長榮航空目前機隊共85架，包括77架客機及8架貨機，另有已訂購的4架波音787-9、7架波音787-10以及1架波音777貨機尚未交付，預計2025年前引進完畢；這次再訂購的5架787-9新機，自2025年開始交機。（編輯：張雅淨）1120313