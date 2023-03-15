盧秀燕爭取月票納台鐵 陳其邁：尊重中市府規劃

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市區通勤月票399元將納入台鐵，台中市長盧秀燕表示希望中央補助標準一致，不能跳過台中。高雄市長陳其邁今天說，尊重台中規劃方向，各縣市將依自身情況規劃不同方案。

高雄市區通勤月票新台幣399元，可搭捷運、輕軌、公車，7月納入台鐵。盧秀燕昨天表示，希望中央一致標準補助，不能優待南部、北部，而跳過台中、中部，她會據理力爭，希望中央也將台鐵納入台中的299元補助方案。

對此，陳其邁今天上午出席國產白帶魚外銷日本封櫃記者會前，接受媒體聯訪表示，相信盧秀燕跟他一樣，出發點都是希望讓市民搭乘大眾運輸工具更方便。各縣市大眾運輸工具情況不同，規劃不同方案，高雄也推出自己的月票制度。

陳其邁說，高雄根據交通部3月9日函送地方政府相關補助作業要點，規劃高雄版的月票制度，希望鼓勵民眾多搭乘大眾運具。尊重台中市府規劃方向，但高雄有屬於高雄的作法，希望落實交通平權，畢竟高雄土地面積是台北11倍大。

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高雄市政府昨天深夜也發布聲明表示，早在3月9日，交通部已函送地方政府相關補助作業要點，草案內容規範各縣市月票訂價若低於實際運費成本3折的差額由縣市政府負擔，台鐵補助也明定於交通部公布的要點。

高雄市政府發言人周璟瑜說，各地方的通勤特性及通勤系統、需求，有其因地制宜考量，高市尊重不同縣市的訂價策略，但中央補助標準是一致的，「遊戲規則都一樣公平，我們心存感激」。（編輯：郭諭儒）1120315