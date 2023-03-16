高鐵擬斥資285億元買新列車 王國材：合理價格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣高鐵擬斥資新台幣285億元採購12組新世代列車，交通部長王國材（前左）接受媒體訪問指出，高鐵將採購的列車是新一代新幹線，比現在的700T功能再升級，因現在高鐵運量愈來愈多，期待2027年中能投入營運。中央社記者郭宣彣攝 112年3月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）台灣高鐵擬斥資新台幣285億元採購12組新世代列車，交通部長王國材今天表示，此採購案已談了3年，現在談到的價格如果用物價來調整，算是合理的價格。

台灣高鐵公司董事會昨天通過「新增高鐵列車組採購案」，由日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium，HTSC）得標，將採購12組新列車，預估最快民國116年上路。這項採購案，金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元）。

王國材今天到新竹市視察交通時接受媒體訪問指出，高鐵將採購的列車是新一代新幹線，比現在的700T功能再升級，因現在高鐵運量愈來愈多，期待2027年年中能投入營運。

媒體提問，採購價格是否較貴。對此，王國材表示，高鐵列車現有34組，此次採購12組已談了3年，一開始談的價格比現在價格多出1倍，但政府在過程中有介入，民間團體等也有介入討論，現在談到的價格如果用物價來調整，算是合理的價格。

王國材指出，採購合約確定後就會展開製造，也會要求廠商針對台灣的天氣環境等進行設計，以符合期待。（編輯：戴光育）1120316