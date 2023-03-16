更多編輯台推薦新聞：
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日
產經

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／電價審議會明召開 估平均調幅約11%、逾8成住宅凍漲
首頁 / 生活

高鐵擬斥資285億元買新列車 王國材：合理價格

2023/3/16 17:12（3/16 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣高鐵擬斥資新台幣285億元採購12組新世代列車，交通部長王國材（前左）接受媒體訪問指出，高鐵將採購的列車是新一代新幹線，比現在的700T功能再升級，因現在高鐵運量愈來愈多，期待2027年中能投入營運。中央社記者郭宣彣攝 112年3月16日
台灣高鐵擬斥資新台幣285億元採購12組新世代列車，交通部長王國材（前左）接受媒體訪問指出，高鐵將採購的列車是新一代新幹線，比現在的700T功能再升級，因現在高鐵運量愈來愈多，期待2027年中能投入營運。中央社記者郭宣彣攝 112年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）台灣高鐵擬斥資新台幣285億元採購12組新世代列車，交通部長王國材今天表示，此採購案已談了3年，現在談到的價格如果用物價來調整，算是合理的價格。

台灣高鐵公司董事會昨天通過「新增高鐵列車組採購案」，由日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium，HTSC）得標，將採購12組新列車，預估最快民國116年上路。這項採購案，金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元）。

王國材今天到新竹市視察交通時接受媒體訪問指出，高鐵將採購的列車是新一代新幹線，比現在的700T功能再升級，因現在高鐵運量愈來愈多，期待2027年年中能投入營運。

媒體提問，採購價格是否較貴。對此，王國材表示，高鐵列車現有34組，此次採購12組已談了3年，一開始談的價格比現在價格多出1倍，但政府在過程中有介入，民間團體等也有介入討論，現在談到的價格如果用物價來調整，算是合理的價格。

王國材指出，採購合約確定後就會展開製造，也會要求廠商針對台灣的天氣環境等進行設計，以符合期待。（編輯：戴光育）1120316

#王國材
#台灣高鐵公司董事會
#台灣
王國材
基隆捷運分攤款爭議 王國材：土地開發應可挹注竹市府盼紓解慈雲路壅塞 王國材：將協調助改善
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族