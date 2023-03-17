以燈塔為家 150年來故事集結成書

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（中央社記者余曉涵台北17日電）「LIGHTHOME：以光為家－燈塔人的故事」專書近日上市，以10組燈塔人及眷屬口述歷史訪談為基礎，結合文獻與老照片，述說150多年來燈塔人駐守照亮航海人回家路的心路歷程。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，「LIGHTHOME：以光為家－燈塔人的故事」是以從事燈塔相關工作人物為題的專書，將150多年來燈塔人不畏辛勞，堅定守護燈塔、點燈照亮航海人安全回家路的心路歷程，以燈塔人的視角、燈塔就是他們的家為出發點娓娓道來。

航港局說，LIGHTHOME是將燈塔英文的lighthouse轉化，凸顯出過往燈塔人駐守燈塔，以燈塔為家的特點，「以光為家」則是在於燈塔形象雖為指引海上的明燈，但燈塔人要如何去點燈發光，並守護光不會在黑暗中熄滅，是需要全心投入才能達成的事。

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航港局表示，希望民眾到各燈塔觀光時，能夠想到燈塔不僅僅只是會發光的建築，引領每艘海上船舶安全航行的重要指標，而是承載著許多人辛酸血淚與情感，並成長、傳承維護燈塔技藝的地方。

「LIGHTHOME：以光為家－燈塔人的故事」除了燈塔人的故事，也匯集了燈塔地圖、設計簡介與燈塔等科普知識，並邀請不同領域工作者寫下在成長、生活中與燈塔的接觸及印象。（編輯：管中維）1120317