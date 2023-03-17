監院巡察南橫公路 盼持續復建改善工程

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（中央社記者賴于榛台北17日電）監察院長陳菊今天與監察委員等12人，實地巡察台20線南橫公路復建改善工程執行情形。陳菊表示，感謝第一線人員克服困難修復南橫公路，也盼公路總局依法行政，持續戮力進行南橫復建改善工程。

監察院下午發布新聞稿指出，陳菊與交通及採購委員會召集人、監委王麗珍等12人，今天在交通部次長陳彥伯、公路總局局長陳文瑞陪同下，實地巡察台20線明霸克露橋、梅蘭明隧道東端延長工程執行情形，及南橫公路行車管制中心。

陳菊表示，南橫公路歷經八八水災，造成西部路段嚴重受損，沿線橋梁幾乎無一倖免，其中勤和至復興路段的荖濃溪河床上升30公尺，使原有路基，明霸克露橋等橋梁及明隧道完全覆滅。

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她說，感謝交通部、公路總局暨工務段等南橫英雄無私奉獻、與天搏命修復南橫公路，才能讓南橫公路沿線山川秀麗美景與埡口雲海得以重現風華，也盼公路總局持續傾聽民意，依法行政，持續戮力進行南橫復建改善工程，以維護偏鄉居民行車安全。

王麗珍則表示，交通安全是基本人權，監院十分關切與重視南橫公路復建改善工程辦理成果、南橫公路行車便利性與安全性，期許公路總局持續活絡偏鄉公路網絡，強化偏鄉公路通行安全，以維當地居民生活命脈，並替台灣交通平權寫下新的里程碑。（編輯：林興盟）1120317