H9N2中國曾禽傳人 金門1土雞場確診全場撲殺

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農委會動植物防疫檢疫局長邱垂章（左2）17日表示，金門縣金寧鄉一處紅羽土雞場檢出H9N2低病原性禽流感，為國內首例；雖為低病原性，但因曾在中國發生禽傳人案例，為免國內重演，決定先採高規格處置應對。右2為衛福部疾管署副署長羅一鈞。中央社記者楊淑閔攝 112年3月17日

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）防檢局今天表示，金門縣金寧鄉1紅羽土雞場經採樣監測，16日檢出H9N2低病原性禽流感，為國內首例，考量中國大陸曾有禽傳人案例，先採全場撲殺處理；秋冬防疫監測延至6月底。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局舉行臨時記者會，說明禽流感防疫現況。防檢局長邱垂章指出，針對金門縣動植物防疫所執行禽流感防疫計畫，在金門縣金寧鄉1紅羽土雞場採樣檢測，16日由農委會家畜衛生試驗所檢出確診H9N2低病原性禽流感，特地做出處置說明。

防檢局副局長徐榮彬指出，這次檢驗確診H9N2低病原性禽流感的案例，是國內家禽首例，雖然是低病原性，對家禽的致死率並不及高病原性，但因曾在中國大陸發生禽傳人案例，為免在國內也發生禽傳人事件，所以決定先採高規格處置。

徐榮彬說，今天金門縣政府已完成4551隻土雞撲殺作業，並就地焚燒掩埋，以及督導此雞場完成清潔消毒工作，此案例場周邊半徑1公里共2場禽場，經臨床檢查，沒有異常情況。

徐榮彬指出，經比對H9基因片段序列，最相近於中國大陸110到111年家禽、環境與人類的H9N2亞型病毒，相似度98.9%；N2基因片段序列則與中國大陸於109到111年家禽、環境與人類等H9N2亞型病毒最相近，相似度98.9%。

至於此案例病毒株是否與中國大陸禽傳人有關，邱垂章說，還在進行病毒8段基因全長序列比對。家衛所組長李璠說，還要1週時間。

防檢局補充，根據國際禽流感案例分析，新亞型的禽流感病毒主要透過候鳥遷徙、移動造成多點位傳播，不易防控。邱垂章表示，會加強監控，但不至於要禁止金門雞蛋、雞肉輸台。徐榮彬指出，禽流感的秋冬監測將延長到6月底，原本是3月底。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞說明，針對國內首例H9N2低病原性禽流感案例，目前掌握接觸者防治人員20人、禽場人員1人，共21人，都沒有出現類流感症狀。另外，針對國內禽流感疫情的接觸者，從1月起對相關接觸者列冊健康管理追蹤695人（分屬47場），都沒發現新型A型流感人類個案。

羅一鈞說明，2013年迄今，國際有關H9N2禽傳人97例，不到100例，其中8例重症、2例死亡，死者並有慢性病；感染者通常是感冒症狀，會流鼻水，有慢性病者比較會是重症高風險群。（編輯：管中維）1120317